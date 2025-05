GIRO D’ITALIA IN BRIANZA. SINDACO CESANO MADERNO A PALAZZO LOMBARDIA: 12 KM DI CIRCUITO IMMERSO NEL CENTRO DELLA CITTÀ

(mi-lorenteggio.com) Milano, 05 maggio 2025 – “Il circuito cittadino organizzato dal Giro d’Italia valorizzerà ancora di più il comune di Cesano Maderno e tutta la provincia di Monza e Brianza”, sono le parole del sindaco Gianpiero Bocca in occasione della presentazione della 18ª tappa della ‘corsa rosa’ ‘Morbegno – Cesano Maderno’, che si è tenuta a Palazzo Lombardia.

La ‘corsa rosa’ prenderà il via venerdì 9 maggio da Durazzo in Albania. Nel giorno della ‘Festa della Lombardia’, giovedì 29 maggio, la 18ª tappa di 144 km partirà da Morbegno (SO) con arrivo a Cesano Maderno (MB) e vedrà passaggi da Colico, Dervio, Bellano (in provincia di Lecco) e Albiate, Lesmo e Seregno in Brianza.

Alla presentazione erano presenti il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, il ministro del Turismo Daniela Santanchè, insieme al sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi.

Oltre al sindaco di Cesano Maderno, sono intervenuti i sindaci Patrizio Del Nero (Morbegno/SO), Nicola Cavatorta (Viadana/MN) e il consigliere comunale Dario De Zanche (Bormio/SO), in rappresentanza del primo cittadino, Comuni che ospiteranno altre tappe della ‘Corsa Rosa’.

SINDACO BOCCA – “Si tratta di un evento particolarmente unico nel palinsesto dell’organizzazione del Giro – ha affermato il sindaco Bocca – perché Cesano non sarà solo arrivo di tappa ma teatro di un vero e proprio circuito cittadino. Si tratta di 12 chilometri che verranno percorsi due volte dagli atleti, permettendo alle 100mila presenze stimate di poter godere a pieno di questa tappa”.

“La macchina organizzativa è complessa – ha sottolineato il primo cittadino di Cesano Maderno – sono 25 le vie interessate dal giro, tra cui le principali nel centro storico, che mostreranno ancora di più la bellezza del nostro Palazzo Arese Borromeo. Inoltre, sono circa 200 i volontari che hanno aderito alla call to action per dare supporto attivo all’evento: cittadini tra cui anziani, giovani e famiglie che si sono resi disponibili a gestire l’afflusso di persone e rendere questa esperienza unica”.

“Questa – ha concluso Bocca – è un’occasione importante per valorizzare Cesano Maderno e la provincia. Grazie a Regione Lombardia per la vicinanza che sta dimostrando”.

PRESIDENTE FONTANA – “Seguo il ciclismo da sempre – ha detto il presidente Attilio Fontana – ricordo in particolare l’edizione 2008 dei Campionati mondali a Varese. Ciclismo e Lombardia sono una cosa sola, qui è partito il movimento delle due ruote, con i grandi nomi, tra cui Ganna e Binda. I nostri cittadini si riconoscono sempre nei protagonisti lungo le strade; perciò, è doveroso per noi sostenere questa iniziativa. Bormio, che sarà sede delle prossime Olimpiadi, ci permetterà esaltare ulteriormente l’evento del prossimo anno, il più importante della storia recente della Lombardia. Le immagini trasmesse in tv in tutto il mondo evidenzieranno le grandi bellezze del nostro territorio contribuendo a far crescere l’appeal della Lombardia”.

All’evento erano presenti, fra gli altri, il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, il sottosegretario alla Presidenza con delega a Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza, e i consiglieri regionali Christian Garavaglia, Chiara Valcepina, Luigi Ponti, Paola Bulbarelli, Alessandra Cappellari e Giorgio Bontempi.

Redazione