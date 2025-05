GIRO D’ITALIA IN VALTELLINA, SINDACO MORBEGNO E ASSESSORE BORMIO: QUI LA VERA ESSENZA DEL CICLISMO

PRESIDENTE FONTANA: NOSTRA REGIONE GRANDE PROTAGONISTA DEL CICLISMO, QUI È PARTITO IL MOVIMENTO DELLE DUE RUOTE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 maggio 2025 – “La Lombardia rappresenta al meglio l’essenza del ciclismo, nella nostra provincia le tappe che hanno fatto la storia di questo sport”. Così Patrizio Del Nero, sindaco di Morbegno (SO) e Dario De Zanche, assessore comunale di Bormio (SO) alla conferenza stampa di presentazione delle tre tappe lombarde del Giro d’Italia 2025, edizione numero 108. La Valtellina sarà protagonista in due frazioni: la prima, in programma mercoledì 25 maggio 2025, vedrà l’arrivo a Bormio; la seconda, il giorno dopo, partirà da Morbegno per concludere a Cesano Maderno (MI).

Alla presentazione erano presenti il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, insieme al sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi. Oltre al sindaco di Morbegno e al consigliere comunale di Bormio, sono intervenuti i sindaci Giampiero Bocca (Cesano Maderno/MB) e Nicola Cavatorta (Viadana/MN), Comuni che ospiteranno altre tappe della ‘Corsa Rosa’.

IL GIRO D’ITALIA A BORMIO – “Porto i saluti del sindaco Silvia Cavazzi – ha esordito Dario De Zanche, assessore comunale di Bormio –, ringrazio il presidente Fontana, il sottosegretario Picchi e il ministro Santanchè per l’impegno verso il nostro territorio. Con Bormio ci piace vincere facile: abbiamo delle montagne meravigliose che rappresentano la vera anima del Giro d’Italia. La Lombardia rappresenta al meglio l’essenza del ciclismo con la maggior parte delle salite nel Parco Nazionale dello Stelvio. Abbiamo puntato sul ciclismo e crediamo che non ci sia miglior strumento per far conoscere le nostre valli”.

“Fra dieci mesi avremo le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina – ha proseguito De Zanche – e la tappa del Giro d’Italia sarà una vetrina straordinaria per far vedere il meglio delle nostre valli, della nostra cucina, delle nostre località, ospitalità e cultura. Il mondo invidia ciò che abbiamo e sarà una bellissima festa, l’appuntamento per tutti sarà per il 28 maggio a Bormio”.

PARTENZA DA MORBEGNO – “Siamo lieti di ospitare la partenza della 18ª tappa del Giro d’Italia 2025 – ha dichiarato il sindaco di Morbegno, Patrizio Del Nero – e per questo ringraziamo Regione Lombardia e la provincia di Sondrio per averla proposta e sostenuta anche dal punto di vista organizzativo. Morbegno si sta preparando a questo evento perché il Giro d’Italia non è soltanto sport, ma anche occasione di amicizia e relazioni. Abbiamo lavorato nelle scuole del territorio e con i giovani per avvicinarli allo sport e renderli partecipi di questa grande manifestazione”.

“La provincia di Sondrio ha tre eccellenze: l’enogastronomia, gli sport invernali, e il cicloturismo con il sentiero Valtellina e le ciclovie delle Valli. La nostra provincia – ha concluso Del Nero – è anche sede delle tappe che hanno fatto la storia di questo sport come il passo dello Stelvio e il passo San Marco. Attraverso il ciclismo vogliamo promuovere Morbegno come importante destinazione turistica. Con questo asset i traguardi economici saranno sicuramente importanti”.

PRESIDENTE FONTANA – “Seguo il ciclismo da sempre – ha detto il presidente Attilio Fontana – ricordo in particolare l’edizione 2008 dei Campionati mondali a Varese. Ciclismo e Lombardia sono una cosa sola, qui è partito il movimento delle due ruote, con i grandi nomi, tra cui Ganna e Binda. I nostri cittadini si riconoscono sempre nei protagonisti lungo le strade; perciò, è doveroso per noi sostenere questa iniziativa. Bormio, che sarà sede delle prossime Olimpiadi, ci permetterà esaltare ulteriormente l’evento del prossimo anno, il più importante della storia recente della Lombardia. Le immagini trasmesse in tv in tutto il mondo evidenzieranno le grandi bellezze del nostro territorio contribuendo a far crescere l’appeal della Lombardia”.

All’evento erano presenti, fra gli altri, il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, il sottosegretario alla Presidenza con delega a Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza, e i consiglieri regionali Christian Garavaglia, Chiara Valcepina, Luigi Ponti, Paola Bulbarelli, Alessandra Cappellari e Giorgio Bontempi. (LNews)

