LECCO – BERGAMO, MORELLI : ALTRA SCOMMESSA VINTA DALLA LEGA

(mi-lorenteggio.com) Milano 5 maggio 2025 – “La Lecco-Bergamo e’ una delle priorita’ infrastrutturali per la Lombardia e l’impegno del Mit permettera’ di vederne la realizzazione dopo decenni di attese”. Lo dice in una nota il Sottosegretario di Stato, con delega al Cipess, Alessandro Morelli.

“Questa infrastruttura è un’ulteriore prova che la scommessa della Lega sulle Olimpiadi Invernali 2026 é stata corretta e portera’ a risultati storici che rimarranno sul territorio per i prossimi decenni”.

“Anche perche’ – spiega – i giochi olimpici non sono solo un evento sportivo mondiale, ma anche una grande vetrina per l’Italia e un’importante volano per l’economia del territorio su cui Salvini, Zaia e Fontana hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo”, conclude Morelli.

