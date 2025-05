(mi-lorenteggio.com) Senna Lodigiana, 5 maggio 2025 – Stamane, intorno alle ore 11.15, in via Papa Giovanni XXIII, in un ambulatorio medico, un dottore di 61 anni, durante una visita ambulatoriale si è sentito male. Allertati i soccorsi, sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Casalese, mentre da Milano è atterrato l’elisoccorso con l’equipe medica. Una volta raggiunto il ferito, il paziente è stato subito trasportato con l’eliambulanza all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.

V. A.