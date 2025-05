PRESIDENTE FONTANA E ASSESSORE CARUSO A PINACOTECA BRERA PER 25 ANNI SCOMPARSA MARZIO TREMAGLIA: UOMO DI CULTURA E DELLE ISTITUZIONI, SARA’ INSIGNITO DEL ‘PREMIO ROSA CAMUNA’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 05 maggio 2025 – “Quello di oggi è un ricordo doveroso. Marzio Tremaglia è stato innanzitutto un ‘uomo di cultura’, un autentico ambasciatore della cultura italiana e lombarda. Questo, ma non solo. Tremaglia, infatti, ha incarnato nel modo migliore e più alto l’essere ‘uomo delle istituzioni’, garante dei principi di uguaglianza e democrazia”. Il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore alla Cultura, Francesca Caruso, alla Pinacoteca di Brera, alla presenza del presidente del Senato Ignazio La Russa, ricordano così Marzio Tremaglia all’evento in onore dei 25 anni dalla sua scomparsa. “Anche per questo – spiega il presidente Fontana, ricordando il già assessore alla Cultura della Regione – ho accolto con favore la proposta di conferirgli alla memoria, in occasione della ‘Festa della Lombardia’, in programma il 29 maggio, il ‘Premio Rosa Camuna’, la più alta onorificenza della nostra Regione”.

“A Marzio, poi – aggiunge l’assessore Caruso – è anche intitolata la biblioteca di Palazzo Lombardia. L’ennesimo segno di attenzione per un luogo che, a tutti gli effetti, è sinonimo di cultura e del patrimonio culturale a lui tanto caro”.

All’iniziativa erano presenti anche gli assessori regionali Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile), Paolo Franco (Casa e Housing sociale) e Alessandro Beduschi (Agricoltura e Sovranità alimentare). “Ho avuto il piacere, anzi l’onore – dice Romano La Russa – di condividere con Marzio percorsi istituzionali e politici. Una persona in grado di cogliere sfumature che ai più apparivano superflue, ma che lui invece riusciva a interpretare dandone il giusto significato. Un vero talento della politica che purtroppo ci ha lasciati troppo presto, i cui insegnamenti rimarranno per sempre nella nostra mente”.

Redazione