StaiSano! RUN 2025: presentata la corsa del benessere promossa dall’Università degli Studi di Milano

Domenica 11 maggio in Città Studi torna StaiSano! RUN l’evento ideato e promosso dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia e la Scuola di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Milano. Una giornata per muoversi insieme, promuovere la prevenzione e riscoprire il valore della salute attraverso il movimento

Milano, 5 maggio 2025 – Nella suggestiva cornice della Sala Malliani dell'Università degli Studi di Milano si è svolta la presentazione della seconda edizione di StaiSano! RUN,la corsa non competitiva dedicata alla promozione di stili di vita sani e sostenibili. Ideata e promossa dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia e dalla Scuola di Scienze Motorie con il supporto delle istituzioni cittadine, di partner privati e del terzo settore, StaiSano! RUN si conferma un appuntamento centrale nella missione dell'Ateneo per promuovere stili di vita sani, salutari e sostenibili che già nella prima edizione 2024 ha visto migliaia di partecipanti.

L’appuntamento è fissato per domenica 11 maggio 2025, alle ore 10:00, con partenza e arrivo in via Celeste Clericetti, nel cuore del campus universitario di Città Studi. Due i percorsi previsti, da 4 km e 10 km, pensati per tutti i livelli di preparazione: dai runner più esperti ai camminatori, dalle famiglie agli studenti. Una manifestazione aperta a tutta la cittadinanza, concepita per celebrare il movimento come leva concreta per la prevenzione e il benessere psicofisico.

Accanto alla corsa, il giorno dell’evento dalle ore 8 alle ore 16 il pubblico potrà vivere l’esperienza del Villaggio della Salute, allestito in via Clericetti 2: uno spazio animato da stand, laboratori, attività ludiche ed educative pensate per tutte le età, con particolare attenzione ai bambini, alle famiglie e alle scuole.

Tra i relatori della presentazione Claudia Paola Bruna Dellavia, Delegata ai progetti di Terza Missione di Area medica Università degli Studi di Milano, Federica Picchi, Sottosegretario Sport e Giovani Regione Lombardia e Stefano Bucello, Capo staff Assessorato allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili, Comune di Milano.

Hanno presentato il progetto Gaia Pellegrini, Maurizio Gallieni, Daniela Carmagnola e Matteo Bonato, docenti della Statale di Milano e coordinatori del Progetto StaiSano! RUN.

La chiusura è stata affidata ad Antonio La Torre, Delegato allo Sport universitario dell’Ateneo milanese.

Nel corso della conferenza stampa è stato illustrato anche il ricco programma di iniziative collaterali che hanno preceduto l’evento. Tra queste, il percorso di preparazione gratuito StaiSano! Training, con sette sessioni di allenamento aperte a tutti, che si sono svolte il sabato mattina a marzo e aprile al Parco Sempione, in collaborazione con il negozio specializzato running WhyRun.

Il percorso

Due le distanze di gara previste: 4km e 10km. Per entrambi i tracciati la partenza e l’arrivo sarà alle ore 10 dall’Ateneo di Via Celeste Clericetti, nel cuore di Città Studi. I partecipanti sia della 4km che della 10km andranno verso via Carlo Valvassori Peroni, largo Murani, attraverseranno via Giovanni Antonio Amadeo per andare a prendere il Cavalcavia Buccari che li condurrà in via Tucidide. Da qui i partecipanti della 4km gireranno per tornare all’arrivo, mentre chi ha scelto la distanza da 10km proseguirà lungo via Arcangelo Corelli per poi entrare successivamente sulla destra nel verde del Parco Forlanini. Dopo aver girato attorno al Laghetto Salesina e costeggiando il centro Sportivo Saini in zona Municipio 3 inizierà la via del rientro attraverso il quartiere Ortica e poi di nuovo in zona Città Studi, via Peroni, per rientrare in via Clericetti.

StaiSano! RUN è possibile anche grazie ai partner che hanno scelto di sostenere l’iniziativa: Esselunga, Onesight, Why-Run.

Iscrizioni Aperte: partecipa al cambiamento!

Le iscrizioni online sono aperte fino a sabato 10 maggio sul sito dell’evento StaiSano! RUN. Chi si iscrive riceverà un pacco gara esclusivo, che include la t-shirt ufficiale dell’evento, gadget degli sponsor, ristoro finale e assistenza sanitaria. Il costo di iscrizione varia in base alla data di registrazione, con sconti speciali per gruppi di oltre 10 persone, studenti under 18 e altre facilitazioni. Dettagli e modalità di iscrizione sono disponibili sul sito.

Per informazioni e iscrizioni: https://staisano.unimi.it/attivita/staisano-run/