Un Mirtilleto per coltivare abilità, bellezza e inclusione

Domenica 11 maggio è prevista l’inaugurazione del nuovo progetto agricolo nella sede di Cesano Boscone. Coinvolto il “Mirtillo Team” un gruppo di persone con disabilità e fragilità accolte da Fondazione che si metterà in gioco sperimentandosi con un’attività adattata alle abilità di ciascuno. Con il raccolto saranno realizzate confetture, succhi e altri prodotti

Cesano Boscone, 5 maggio 2025. Fondazione Sacra Famiglia inaugura ufficialmente Il Mirtilleto, un progetto agricolo nato all'interno dei 22 ettari di spazi verdi della sede di Cesano Boscone. Realizzato su un terreno bonificato all'ingresso di Fondazione, Il Mirtilleto si estende su un'area dedicata alla coltivazione di mirtilli in campo e frutti di bosco in serra, per offrire opportunità concrete di inclusione, crescita e partecipazione attiva per persone con disabilità e fragilità, e realizzare con il raccolto confetture, succhi e altri prodotti da distribuire al territorio.

Un progetto agricolo per generare benessere

Con la messa a dimora di 800 piantine di mirtilli, Il Mirtilleto è un vero e proprio laboratorio agricolo a cielo aperto, dove il lavoro della terra diventa strumento educativo, terapeutico e sociale. Qui si coltiva non solo frutta, ma anche autonomia, relazioni e bellezza.

Il progetto, realizzato grazie al fondamentale contributo dell’Azienda Agricola La Clementina di Abbiategrasso, è stato sviluppato per essere inclusivo e accessibile: i filari sono disposti a una distanza tale da consentire il passaggio delle carrozzine, e una parte dell’area è dedicata a persone con disturbi del comportamento, dove l’obiettivo principale è facilitare il contatto diretto con la natura e favorire il trascorrere del tempo all’aria aperta.

Come tutti i mirtilleti, anche la piantagione di Sacra Famiglia darà buoni frutti: i mirtilli, le confetture e gli altri prodotti realizzati con il raccolto, a cura de La Clementina, potranno essere gustati direttamente nella serra oppure in occasione di fiere ed eventi sul territorio.



Una vera piantagione, un vero raccolto

Le attività de Il Mirtilleto comprendono:

Coltivazione in campo e in serra di mirtilli e altri frutti di bosco, secondo pratiche rispettose dell’ambiente;

in campo e in serra di mirtilli e altri frutti di bosco, secondo pratiche rispettose dell’ambiente; Raccolta manuale dei frutti, che coinvolge attivamente, oltre a personale esperto, residenti e utenti di Sacra Famiglia;

manuale dei frutti, che coinvolge attivamente, oltre a personale esperto, residenti e utenti di Sacra Famiglia; Distribuzione del raccolto, delle confetture e di altri prodotti all’interno della serra e durante fiere ed eventi sul territorio;

del raccolto, delle confetture e di altri prodotti all’interno della serra e durante fiere ed eventi sul territorio; Manutenzione del verde e cura delle piante, con attività pensate per valorizzare le capacità di ognuno.

Il Mirtillo Team: i protagonisti del progetto

A prendersi cura del Mirtilleto sarà anche il Mirtillo Team, un gruppo di persone con disabilità e fragilità che vivono nelle comunità o frequentano i Centri Diurni di Sacra Famiglia. A ciascun membro del Team è affidato un compito su misura, pensato per valorizzare abilità e inclinazioni personali, e offrire un’esperienza concreta di autonomia e responsabilità. Ne Il Mirtilleto Fondazione porta avanti, come avviene dal 1896, il proprio metodo educativo personalizzato che valorizza le capacità individuali, adattando le attività alle abilità specifiche di ciascuno.

Grazie ai nostri partner d’eccezione

Il progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione con due partner d’eccezione: l’Azienda Agricola La Clementina di Abbiategrasso, che mette a disposizione le proprie competenze tecniche per l’impianto e la gestione pratica della piantagione; la Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi, che ha sostenuto economicamente la realizzazione del Mirtilleto, confermando il proprio impegno per l’innovazione e la ricerca.

Fondazione Sacra Famiglia, con il suo ospedale Casa di Cura Ambrosiana, è leader in Lombardia e uno dei primi in Italia nei servizi di cura e assistenza sanitaria e sociosanitaria, con particolare attenzione alle persone fragili. Grazie ai suoi 2000 professionisti, assiste ogni anno oltre 15.500 persone tra minori, adulti e anziani in Lombardia, Piemonte e Liguria.

Nella foto: Rita e Nello

