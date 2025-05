VENERDI 9 MAGGIO – OLTRE 80 RELATORI PER LA XXV EDIZIONE DI FUTURO DIREZIONE NORD PRESSO L’AUDITORIUM DI ASSOLOMBARDA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 maggio 2025 – Oltre 80 relatori tra cui ministri, sottosegretari, governatori, europarlamentari, assessori regionali e comunali, vertici aziendali, mondo accademico e terzo settore saranno protagonisti venerdì 09 Maggio 2025 di Futuro Direzione Nord, la rassegna di convegni istituzionali promossa dalla Fondazione Stelline e organizzata insieme a Inrete.

La XXV Edizione della manifestazione gode del patrocinio del Senato della Repubblica, della Commissione Europea e del Comune di Milano e del contributo di Regione Lombardia.

Scelte per tempi difficili è il titolo dell’appuntamento riservato – come da motto della kermesse – solo a Persone che hanno qualcosa da dire e si svolgerà dalle 09:30 e fino alle 20:00 presso l’Auditorium di Assolombarda in via Pantano 9 a Milano.

Alle ore 9.30 ci sarà il saluto istituzionale della Vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, insieme al Presidente della Fondazione Stelline Fabio Massa, alPresidente di Assolombarda Alessandro Spada e a Claudia Colla, Capo Rappresentanza della Commissione europea per il Nord Italia.

Alle ore 9.45 spazio agli speech sul futuro dell’Europa con tre rappresentanti del Parlamento Europeo, Brando Benifei Presidente della Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti, Elena Donazzan Vicepresidente Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia e Gaetano Pedullà Membro Delegazione per le relazioni con la Repubblica popolare cinese.

Alle ore 10.00 apertura della manifestazione con il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana per un focus sul ruolo che il Nord deve avere nello sviluppo dell’intera Italia, preceduto dalla presentazione della Ricerca SocialCom “Lombardia motore e voce del Paese: emozioni, opinioni, tendenze”.

E se di futuro si parla non poteva mancare un approfondimento sul turismo anche in previsione delle Olimpiadi Milano – Cortina 2026. A partire dalle ore 10.45 FDN ospita la prima edizione di INVESTITURISMO-Forum Italiano sull’Hospitality con un focus su Olimpiadi e oltre: turismo business tra fiere e grandi eventi con Barbara Mazzali Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Regione Lombardia, Giovanni Bozzetti Docente di Turismo Culturale e Sviluppo del Territorio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Davide Corritore Vice Presidente Vicario Fondazione Fiera Milano. A seguire l’intervento a tu per tu del Ministro del Turismo Daniela Santanchè. Alle 11.30 ad approfondire il ruolo e gli impatti delle Olimpiadi su ospitalità e servizi saranno Alessandro Morelli Sottosegretario di Stato con delega alla programmazione economica; Massimo Sertori Assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica Regione Lombardia; Alessandro Giungi Presidente Commissione Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026, Comune di Milano; Antonio Zacchera Vice Presidente Vicario Confindustria Alberghi; Fabio Primerano Presidente Federalberghi Lombardia; Walter Marcheselli Presidente di BWH Hotels Italia & Malta e Federica Alberti Direttore Wellness Foundation

Tra i temi sempre presenti a Futuro Direzione Nord c’è la giustizia che sarà oggetto alle ore 12.10 del confronto a tu per tu con il Ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Aseguire alle ore 12.30 ad intervenire sarà Carlo Calenda Segretario di Azione.

Alle ore 12.45 il tema centrale sarà invece il futuro dell’informazione e del servizio pubblico in un dialogo con Alberto Barachini Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria e Giampaolo Rossi Amministratore Delegato RAI.

Alle ore 13.00* sarà Giuseppe Conte Presidente del Movimento 5 Stelle a parlare del futuro dell’Italia.

Prosegue la rassegna alle 13.20 con un panel sulle sfide di mobilità e logistica tra competitività e innovazione che vedrà protagonisti Pierfrancesco Maran Parlamentare Europeo; Franco Lucente Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia; Irene Priolo Assessore all’Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Regione Emilia-Romagna; Arianna Censi, Assessora alla Mobilità del Comune di Milano; Andrea Gibelli Presidente FNM; Ivo Cassetta Amministratore Delegato Milano Serravalle; Angelo Costa Amministratore Delegato Arriva Italia; Nazzarena Franco, Amministratore Delegato DHL Express Italy, Michele Viale Managing Director Alstom Italia e Luigi Roth Presidente Autostrada Pedemontana Lombarda.

Un incontro dedicato al futuro di Milano e dell’abitare è in programma alle ore 14.30 con Fabrizio Sala Componente Commissione VI Finanze della Camera dei Deputati; Paolo Franco Assessore alla Casa e Housing Sociale di Regione Lombardia; Fabio Bottero Assessore all’Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Milano; Marilisa D’Amico Professore ordinario di Diritto costituzionale dell’Università degli Studi di Milano; Matteo Mognaschi Presidente Aler Milano; Simone Dragone Presidente MM, Fabio Cambiaghi Direttore Immobiliare CMB, Marco Giachetti Presidente Fondazione IRCCS Cá Granda-Ospedale Maggiore Policlinico e Giordana Ferri Direttore Esecutivo Fondazione Housing Sociale.

Alle ore 15.30 ad aprire il dibattito sul futuro energetico dell’Italia tra reti, Smart Building e Clean Industrial Deal sarà il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.A seguire interverranno Stefano Besseghini Presidente ARERA; Giorgio Maione Assessore Ambiente e Clima di Regione Lombardia; Roberto Tasca, Presidente di A2A; Nicola Lanzetta, Direttore Italia Enel; Emanuela Trentin Amministratore Delegato Siram Veolia; Guido Bortoni Presidente CESI; Fabrizio Candoni CEO e Presidente Wegreenit; Emiliano Cacioppo Amministratore Delegato CMB e Lorenzo Forina CEO Maticmind. La chiusura del panel sarà affidata alle riflessioni di Anna Scavuzzo Vicesindaco del Comune di Milano.

Incontro a tu per tu alle ore 16.45 con il Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.

Alle ore 17.10 un panel sarà dedicato al Blue Deal e al corretto uso della risorsa idrica e ad intervenire saranno Gianluca Comazzi Assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia; Elena Grandi Assessora all’Ambiente e Verde del Comune di Milano; Alberto Dossi Vice Presidente Vicario Assolombarda con delega alla Transizione Ecologica; Patrizia Rutigliano CEO SUEZ Italia; Francesco Mascolo Amministratore Delegato MM e Yuri Santagostino Presidente Gruppo CAP.

In un mondo sempre più interconnesso ed esposto a rischi di sicurezza dei dati personali alle ore 18.00 l’incontro sarà incentrato sulla Cybersecurity e a parlarne saranno Nunzia Ciardi Vice direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale*; Ettore Rosato Segretario Copasir; Mario Nobile Direttore Generale Agid – Agenzia per l’Italia Digitale; Alvise Biffi CEO Secure Network e Vicepresidente Assolombarda con delega a Organizzazione, Sviluppo e Marketing; Anna Vaccarelli Presidente Clusit – Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, Pierguido Iezzi Direttore BU Cyber Security Maticmind e Giuseppe Mocerino Presidente Netgroup.

L’ultimo incontro a tu per tu alle ore 18.40* con Matteo Renzi Presidente di Italia Viva e a concludere la giornata di dibattiti un panel dedicato al futuro di Milano alle ore 19.00 con Marco Alparone Vicepresidente e Assessore a Bilancio e Finanze di Regione Lombardia; Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa del Comune di Milano; Maurizio Lupi, Presidente Noi Moderati; Pierfrancesco Majorino, Capogruppo del PD in Regione Lombardia e Responsabile Casa e Immigrazione nella Segreteria nazionale del Partito Democratico e Anita Pirovano Presidente Municipio 9 del Comune di Milano.

Media Partner dell’evento RAI, Affaritaliani.it, Guida Viaggi e About Hotel.

*Orari da confermare

