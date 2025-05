VERDE. COMUNEMENTE VERDE E MUBAJ A ORTICOLA 2025: APERTURE STRAORDINARIE, LABORATORI, PASSEGGIATE NELLA NATURA

Milano, 5 maggio 2025 – Il Museo Botanico Aurelia Josz – MuBAJ e Comunemente Verde anche quest’anno tra i protagonisti di Orticola 2025, manifestazione che per questa 28esima edizione ha come filo conduttore la biodiversità e che si terrà ai Giardini Pubblici Indro Montanelli dall’8 all’11 maggio.

In particolare, a partire da giovedì 8 maggio, presso i Giardini Pubblici sarà allestito lo stand di Comunemente Verde e del MuBAJ dove sarà possibile scoprire queste due importanti realtà del Comune di Milano che in modo complementare si dedicano alla scoperta del mondo vegetale e all’educazione naturalistica.

Comunemente Verde è un progetto che dal 2009 si occupa di promuovere la conoscenza della biodiversità attraverso la progettazione, la realizzazione e la cura di microambienti e collezioni botaniche: le serre e il giardino di Villa Lonati ospitano, infatti, collezioni di piante tropicali e non, da frutto, da spezia, tessili, tintorie, officinali, ornamentali, acquatiche, carnivore e una selezione di agrumi, provenienti da tutto il mondo. All’interno delle serre è, inoltre, allestita la mostra permanente ‘Iter plantarum’ che illustra, esponendo una serie di esemplari, il percorso evolutivo delle piante e alcune particolari speciazioni.

Il MuBAJ – Museo Botanico Aurelia Josz, fondatrice e ideatrice della prima scuola agraria femminile milanese, invece, si estende su un’area di 24mila metri quadrati: è un prezioso osservatorio e laboratorio al cui interno si potranno scoprire gli ecosistemi spontanei della Pianura Padana e la loro interazione con l’ambiente urbano, ma anche l’agricoltura mondiale e lombarda e le loro interazioni con il paesaggio.

In occasione della Mostra Mercato Orticola 2025 sono numerosi gli appuntamenti e i laboratori gratuiti adatti a tutte le età organizzati allo stand: venerdì 9 maggio, dalle ore 15 alle 18 laboratorio gratuito ‘Mi riconosci?’ a cura di MuBAJ, un gioco per conoscere i segreti di tante piante; sabato 10 maggio dalle 10 alle 12.30 laboratorio ‘Intrecciando la Natura, costruisco il mio telaio’ a cura della Sezione Didattica Scuola e Ambiente, un’occasione per realizzare un vero telaio utilizzando materiali naturali, foglie, fiori, erbe; sempre sabato 10 maggio, alle ore 15, alla Mostra Mercato Orticola presso i Giardini Montanelli, un convegno dedicato alla biodiversità a cui partecipano, oltre a rappresentanti dell’Amministrazione, anche Filippo Pizzoni, vice Presidente di Orticola di Lombardia, Laura Gatti, agronomo, paesaggista e docente all’Università degli Studi di Milano, Massimo Labra, docente all’Università degli Studi di Milano – Bicocca. E ancora, domenica 11 maggio dalle 11 alle 13 laboratorio ‘Moltiplicate le vostre piante’, un incontro teorico-pratico sulla propagazione vegetativa per conoscere le tecniche più diffuse.

Sabato 17 maggio, infine, laboratori e attività anche negli spazi di Villa Lonati (via Zubiani, 1) nell’ambito di FuoriOrticola, tra cui passeggiate fra i prati con gli esperti del CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, letture a cura delle volontarie e dei volontari del Patto di Milano per la Lettura, intervalli musicali, scambio di semi e piante e di buone pratiche aperto a tutti e tutte, visite guidate alle collezioni botaniche.