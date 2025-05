Zibido San Giacomo. Da domani, due ambulatori per chi non ha il medico di base

Da martedì 6 maggio, l’amministrazione comunale e ASST Melegnano e Martesana hanno concordato di attivare due AMT che saranno accessibili su appuntamento. Rispondono all’esigenza di garantire il medico di famiglia a quei cittadini ai quali non è assegnato a causa di trasferimenti o cessazioni dell’attività

Zibido San Giacomo, 5 maggio 2025 – Sei senza medico di base? Dal 6 maggio, tutti i residenti a Zibido San Giacomo che non ne avessero uno assegnato potranno fissare un appuntamento e recarsi in uno dei due ambulatori temporanei (AMT) attivati dall'ASST Melegnano e Martesana grazie a un'intesa con l'amministrazione comunale.

Nei giorni scorsi, infatti, l’assessore alle politiche sociali Giacomo Serra si è recato nella sede dell’ASST per concordare con il direttore del distretto Visconteo Samuel Dal Gesso l’attivazione, fin da domani, di un servizio che garantirà a tutta la cittadinanza di avere a disposizione un medico di medicina generale.

«Un confronto costruttivo – precisa l’assessore Serra – che ci ha permesso di rispondere prontamente alle specifiche esigenze dei nostri cittadini. Non volevamo, infatti, che per ragioni personali o professionali dei medici, non venisse garantito un servizio, perché riteniamo la salute un diritto fondamentale. Ringrazio il direttore Dal Gesso per la sensibilità e l’attenzione dimostrate».

Gli ambulatori sono a San Giacomo in piazza Roma 17 e a Badile, in via Vittorio Veneto 6. Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.40 occorre telefonare o inviare un messaggio WhatsApp (indicando nome e cognome, motivo della richiesta e l’ambulatorio dove si intende recarsi) ai numeri 346.8509715 – 342.6630973. Si può spedire anche una email a prenotazioni.amt@asst-melegnano-martesana.it, sempre precisando i propri dati personali e di cosa si ha bisogno.

«Per la nostra amministrazione – precisa la sindaca Sonia Belloli – il concetto di welfare va inteso come benessere di tutti i cittadini. Ecco perché consideriamo la salute delle persone un obiettivo primario, intervenendo anche su servizi, come quelli sanitari, che non sono di competenza diretta del nostro ente. L’apertura di due ambulatori temporanei garantisce una risposta puntuale alle persone che sono più vulnerabili e per le quali avere sempre a disposizione un medico di famiglia è fondamentale».

«L’ASST Melegnano e Martesana – dichiara il direttore Samuel Dal Gesso – è impegnata a fornire da subito un servizio ai cittadini in sostituzione della professionista che per tanti anni è stata una presenza importante sul territorio e che purtroppo ha raggiunto i limiti massimi di età per poter esercitare: nell’immediato si tratta di un ambulatorio temporaneo, ma l’impegno è quello di coprire il fabbisogno con un medico titolare e per questo sarà pubblicato l’ambito carente nel mese di maggio».

