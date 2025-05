A Rho l’Arcivescovo Delpini tra gli operaidel Textile Hub della coop Vesti Solidale (Consorzio Farsi Prossimo)

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 maggio 2025 – Questa mattina, martedì 6 maggio, l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, ha incontrato a Rho gli operai del TEXTILE HUB, il più grande impianto per il trattamento e il riciclo dei rifiuti tessili del Nord Italia, gestito dalla cooperativa sociale Vesti Solidale del Consorzio Farsi Prossimo.

Ad accoglierlo il presidente Matteo Lovatti e oltre 100 lavoratori e lavoratrici dello stabilimento inaugurato a marzo 2024.

Presenti anche i rappresentanti del mondo cooperativo e di Caritas Ambrosiana: Ileana Malfatto, Vicepresidente del Consorzio Farsi Prossimo, Luciano Gualzetti, Direttore di Caritas Ambrosiana; Giovanni Carrara, Presidente di Confcooperative Milano e dei Navigli; Massimo Minelli, Presidente di Confcooperative Lombardia. Hanno partecipato all’incontro anche Don Nazario Costante, Incaricato regionale per la Pastorale sociale e del lavoro e il sindaco di Rho, Andrea Orlandi.



La visita si inserisce nel percorso di attenzione e prossimità della Diocesi di Milano al mondo del lavoro e alle sue trasformazioni, con particolare sensibilità verso le realtà capaci di coniugare innovazione, sostenibilità e inclusione sociale. Al termine dell’incontro, Monsignor Delpini ha ricevuto in dono una Bibbia foderata a mano dalle lavoratrici del laboratorio Taivè, un progetto di inserimento lavorativo rivolto a donne in condizione di fragilità.

Il TEXTILE HUB di Vesti Solidale (cooperativa appartenente al Consorzio farsi Prossimo, promosso da Caritas Ambrosiana), nato grazie a un investimento di 8 milioni di euro, si estende su 12.000 metri quadrati ed è dotato di impianti semi-automatizzati per la selezione, il recupero e il riciclo di abiti usati, scarti tessili industriali e post-consumo. La sua capacità di trattamento raggiunge le 20.000 tonnellate l’anno, con un’organizzazione che integra criteri ambientali e impatto sociale.

Con la sua presenza, l’Arcivescovo ha voluto sottolineare il ruolo fondamentale del lavoro come strumento di dignità e coesione sociale, e valorizzare il contributo delle cooperative come attori strategici per un’economia più equa, sostenibile e centrata sulla persona.