A TUTTOFOOD 2025 PREMIATA L’INNOVAZIONE

La Better Future Arena al Pad. 3 di Rho Fiera Milano protagonista ieri pomeriggio degli Award dedicati alle imprese dell’agroalimentare che meglio hanno interpretato le nuove tendenze del food

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 maggio 2025 – Quattro le categorie a cui hanno fatto riferimento i 30 premiati ieri alla Better Future Arena, l’Area speciale di Tuttofood 2025 dedicata a offrire una panoramica del futuro del cibo: Away from Home (fuoricasa), Innovazione di prodotto, Etica e sostenibilità, Innovazione di packaging.

Promossi da Gdoweek e Mark Up, i premi “hanno celebrato le eccellenze presenti a TUTTOFOOD. Un riconoscimento a chi innova davvero – tra prodotto, packaging e sostenibilità – e un’occasione per scoprire le tendenze più promettenti del settore” ha commentato Antonio Cellie AD Fiere di Parma, che organizza da questa edizione TUTTOFOOD nel suo nuovo format internazionale.

Per l’Away from Home trionfano l’aperitivo al tartufo di Tartuflanghe e i Bottoni al Gambero Rosso di Surgital. Per la categoria Etica e Sostenibilità premiato l’impegno nell’economia circolare del produttore di pasta Andriani e per la categoria Innovazione di Packaging premiato l’amore per l’arte della Collezione Vasi d’Autore D’Amico.

Il gruppo più nutrito di premiati, ben 26, nella categoria innovazione di prodotto.

Probios S.r.l. Società Benefit, con il suo innovativo Keto Drink, ha saputo distinguersi nel comparto delle bevande analcoliche. Nel settore infusi, Bonomelli Srl è stata premiata per la linea Infusi Armoniosi. Ilca Carni Srl ha conquistato il podio nella categoria carni con il Rustì Burger di Salsiccia Suino IQF 30 grammi. Per le conserve vegetali, riconoscimenti a Salviani Srl con la linea Enjoy-It e a Coppola Enterprice Srl con la Passata del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP. Nel comparto frutta e verdura, spicca Euro Company Spa Società Benefit con la Crema 100% Frutta Secca (mandorle, cocco e fragole). Nella sezione fuori pasto dolce, hanno ricevuto il premio Agrisicilia S.p.A. con la Crema Spalmabile al Pistacchio Zero Zuccheri e Mancuso Vincenzo & C. Srl con il Dessert Fresco al Cannolo. Per il fuori pasto salato, sono stati riconosciuti Cleca Spa con le Sfoglie Proteiche al Sesamo e Salumificio Sant’Orso Srl con le originali Hot Salami Chips. Tra i latticini, si distingue Brazzale Spa con il Burro delle Alpi a Basso Contenuto di Sodio con Levosod-Pro, mentre Abs Food Srl e Martinorossi Spa hanno vinto nella categoria ingredienti e semilavorati, rispettivamente con Absolute – Blend per Gelato e Natural Plant Protein – Gusto Cacao. Nel comparto condimenti, Compagnia Alimentare Italiana Spa ha sorpreso con lo Zafferano Spray, affiancata da Pietro Coricelli Spa con Casa Coricelli – D.O.P Umbria. La pasta Barilla Protein+ di Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. ha conquistato il segmento cereali e farine, mentre Marevivo Srl è stata premiata per le sue Cozze Pastellate nella categoria prodotti ittici. Nel settore gastronomia e piatti pronti, Pedon Spa ha ottenuto il riconoscimento con l’Insalata Couscous e Ceci con Verdure. Per i prodotti da forno, si è distinta Biscotti P. Gentilini Spa – SB con le Fette Biscottate ai 5 Cereali con Semi di Lino. Parma Food Lab Srl ha ricevuto il premio per Ciccina Crumble, prodotto salutistico adatto anche ai più piccoli. Tra i surgelati, ha primeggiato Italpizza Spa con La Bomba Margherita, mentre nella categoria salse il premio è andato a Campo d’Oro Srl per il Sugo al Pistacchio con Ricotta Fresca. Nel settore salumi, è stata riconosciuta l’eccellenza di Madeo Industria Alimentare Srl con il Prosciutto Crudo di Suino Nero Italiano tagliato al coltello.

Un’innovazione anche nei servizi: Bob Robotics è stata premiata per il sistema Bob Promozionale nei punti vendita. Infine, nel settore delle bevande alcoliche, hanno ottenuto il riconoscimento Azienda Agraria Santa Lucia di Scotto Lorenzo con Ar.Gin.Tà.Rio D.Park e Bud Power Srl con la Birra di Bud Spencer.

In chiusura del primo giorno di fiera, vivace scambio di battute tra il giornalista Angelo Frigerio e Oscar Farinetti, durante la presentazione di Hai Mangiato?, il nuovo libro di Farinetti, un viaggio tra storie di guerra, amore e sogni ispirato alla celebre frase di Elsa Morante. Attraverso il cibo, inteso come cura e condivisione, l’autore racconta episodi di vita quotidiana e ritratti di personaggi celebri e non, da Michelangelo Pistoletto a Umberto Eco.

Gli appuntamenti clou della giornata di domani 7 maggio

Durante la terza giornata di TUTTOFOOD 2025 a Rho Fiera Milano, si guarderà alla sostenibilità, l’innovazione tecnologica e i nuovi scenari di mercato dell’universo legato al cibo

Ecco i principali eventi da non perdere il 7 maggio:

Press Lounge – Centro Servizi Stella Polare (Piano terra – ingresso Sud) | 11:30-12:15

Conferenza stampa: “La strategia di espansione

di Fiere di Parma presentata in occasione di TUTTOFOOD 2025”.

presso Better Future Arena – Pad. 3 | 10:30-12:00

ESG e gestione delle eccedenze alimentari: un’opportunità per un futuro sostenibile

Con Pane Quotidiano e IPSOS, una riflessione sulle best practice del settore e il valore strategico della lotta allo spreco.

presso Mixology Arena – Pad. 14 | 11:00-12:30

Tavola Rotonda by FIPE

Con il supporto di Bartender.it, focus su ristorazione e pubblici esercizi.

presso TUTTOFOOD Academy | 12:00-13:45

GDO: nuovi modelli di business e acquisti per il food retail

Un confronto diretto tra industria e distribuzione, a cura di Largo Consumo.

presso Mixology Arena – Pad. 14 | dalle 12:30 in poi

Appuntamenti con Siamo tutti a rischio burnout , Coffee Mixology 3 e Tiki Talks with the Kings per scoprire nuove tendenze e stili nel mondo mixology e hospitality.

presso TuttoFood Hall – Pad. 3 | 14:30-16:00

Le principali sfide del settore caseario mondiale

A cura di Assolatte, una panoramica globale sulle prospettive del comparto lattiero-caseario.

presso Better Future Arena – Pad. 3 | 14:30-16:00

Food Intelligence: Intelligenza Artificiale e strumenti strategici per il food & beverage

Con UNISG di Pollenzo, focus sulle tecnologie che stanno cambiando marketing e vendite nel settore.

presso CIBUS LINK (Arena esterna, Pad. 6) | 14:30-15:30

Discount vs Supermercati: vince il cliente!

Una riflessione sulle nuove dinamiche della GDO.

presso Mixology Arena – Pad. 14 | 14:45-15:30

Turismo: una nuova leva per la promozione del territorio

A cura di Spirito Autoctono e Bartender.it.

presso CIBUS LINK (Arena esterna, Pad. 6) | 16:30-18:00

Il Bio italiano che piace al mondo

Assobio racconta come il biologico Made in Italy conquista i mercati esteri.

presso Better Future Arena – Pad. 3 | 16:30-18:00

Circular Economy for Food e riduzione dello spreco alimentare

Sempre con UNISG di Pollenzo, opportunità concrete per innovare e generare valore nella filiera.

presso Mixology Main Stage – Pad. 14 | 16:15-17:00

HORECA Social Stars

A cura di Bartender.it, con Dammiunabirra.it e Dammiundrink.it.

presso TuttoFood Hall – Pad. 3 | 17:00-19:00

Restaurant Talks at TuttoFood Milano

In collaborazione con Gruppo FOOD, il futuro della ristorazione si racconta attraverso le voci dei protagonisti del Canale Fuori Casa internazionale.

… e molti altri incontri nell’area speciale Mixology Experience e Cibus Link Arena. L’appuntamento è sempre a Rho Fiera Milano con TUTTOFOOD 2025!i