Capelli (PD Milano) – Vicinanza e cordoglio alle famiglie dei lavoratori morti nelle scorse ore

A fianco dei Sindacati per maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 maggio 2025 – “Esprimiamo tutta la nostra vicinanza e il nostro cordoglio alle famiglie dei due lavoratori che hanno perso la vita nelle ultime ore nel milanese. Due tragedie che ci colpiscono profondamente e che sono il frutto di un sistema che ancora oggi non garantisce condizioni di lavoro sicure e dignitose.

Siamo al fianco dei Sindacati che da anni si battono per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Le loro denunce, le loro richieste di ispettori, formazione e regole chiare, devono essere finalmente ascoltate e tradotte in azioni concrete. Dopo 21 morti dall’inizio dell’anno in Lombardia, di cui 6 solo nella Milano metropolitana, le parole non bastano più. Servono responsabilità e scelte politiche che mettano al centro la vita delle persone”.

Così Alessandro Capelli, segretario PD Milano metropolitana.

