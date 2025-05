Ceriano – Straceriano, festa di Primavera e volontariato in piazza

(MI-LORENTEGGIO.COM) Ceriano Laghetto, 6 maggio 2025 – E’ stata una giornata intensa e partecipata quella di domenica 4 maggio a Ceriano Laghetto, per la Festa di Primavera a cui si è unita nel pomeriggio la Festa del volontariato e dello sport. Il meteo avverso non ha impedito la partecipazione di tanti cerianesi e non solo alle diverse iniziative proposte. Prima tra tutte la Straceriano, organizzata dalla Pro Loco e giunta alla 29esima edizione. Sono stati ben 1230 gli iscritti alla marcia non competitiva che offriva percorsi da 6, 12 e 21 km, in gran parte sui sentieri del Parco delle Groane e aperta come ormai da tradizione, dall’associazione Lnd famiglie italiane, impegnata nella lotta contro la sindrome di Lesch-Nyhan.

Poi il via libera ai mercatini in piazza e nelle vie limitrofe, alle mostre, le esposizioni, gli intrattenimenti che hanno animato il centro per l’intera giornata, grazie al grande impegno delle associazioni coinvolte. Nel pomeriggio, spazio alla festa dello sport, approfittando delle pause tra uno scroscio di pioggia e l’altro. In questa occasione si sono svolte le premiazioni delle borse di studio comunali assegnate a studenti usciti lo scorso anno dalla quinta classe della primaria e dalla terza classe della scuola secondaria di primo grado. I premi sono stati consegnati dal Sindaco Massimiliano Occa e dalla Vicesindaca Francesca Sulis. Premiate anche tutte le associazioni sportive e di volontariato che hanno partecipato all’evento e contribuito alla sua riuscita: a consegnare i riconoscimenti, accanto al Sindaco Occa, c’erano in questo caso l’Assessore agli Eventi, Thomas Nisi e il Consigliere comunale delegato allo sport, Daniele Agazzi.

“E’ stata una bella giornata, nonostante le difficoltà create dal maltempo” -spiega l’Assessore Nisi. “La partecipazione e il grande impegno delle associazioni cerianesi hanno fatto, come sempre, la differenza e di questo dobbiamo ancora una volta ringraziarle, dando appuntamento a tutti per le prossime iniziative della stagione estiva, che avrà il suo culmine nella Notte Bianca il prossimo 5 luglio”.

