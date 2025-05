(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 maggio 2025 – Questa mattina, in via Bassini, in zona Lambrate, un operaio di 24 anni, nato in Kosovo, ma, residente a Rovato (Bs), per cause in fase di accertamento, è precipitato dal ponteggio sul quale stava lavorando, facendo un volo di circa 12 metri. Inutili sono stati i soccorsi dei sanitari del 118. Sul posto sono giunti anche la Polizia Locale, i Carabinieri e i funzionari ATS, che indagano per ricostruire quanto avvenuto.

