INCIDENTE SUL LAVORO A CARPIANO, MORTO 60ENNE DOPO ESSER STATO INVESTITO

(mi-lorenteggio.com) Carpiano, 6 maggio 2025 – Ieri sera, attorno alle 22.30 in via Aldo Moro, 30, nel piazzale della DHL, nella zona industriale di Carpiano, un uomo di 60 anni è stato travolto da una motrice guidata da un 62enne. Sul posto sono giunti un’automedica e un’ambulanza: inutili itentativi per salvargli la vita. Oltre ai sanitari del 118 sul posto sono giunti i Carabinieri e il funzionari ATS. Stando ad una prima ricosturzione dell’accaduto, attorno alle 22.30, Roberto Vitale, la vittima, dopo aver scaricato il suo camion, mentre camminava nel piazzale, è stato travolto accidentalmente dalla motrice guidata un collega di 62enne.

Redazione