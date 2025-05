L’ACROSTAR ACADEMY DI CESANO BOSCONE VOLA ALTO: ECCO IL SUCCESSO NELLE ULTIME SFIDE

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 6 maggio 2025 – Atto conclusivo del Campionato Italiano di ginnastica acrobatica FGI 2025 per le categorie Open con le finali di categoria che si sono svolte a Milano Giovedì 1° maggio dove sono scese in pedana le 4 combinazioni cesanesi che hanno conquistato il pass per le finali grazie ai risultati ottenuti durante la stagione.

Come da premesse, le emozioni e le soddisfazioni non sono mancate per tutte e 4 le combinazioni che hanno dato prova di tecnica, eleganza, dinamismo e coesione ottenendo 2 titoli di Campionesse d’Italia, 1 Vice-Campionesse d’Italia e un 12° posto.

La combinazione Sofia Pascale e Giada Tobaldo, arrivata in finale da 1° dopo aver primeggiato durante l’anno, esegue anche stavolta un fantastico esercizio ottenendo il punteggio più alto e vincendo il titolo di Campionesse d’Italia 2025 per la categoria L4 Open coppia.

Il trio Valentina Carbognin, Gaia Genuardi e Sofia Fanti , che era arrivata alle finali come 2° classificate, ottengono il terzo punteggio in una gara avvincente e aperta ad ogni risultato, riuscendo in totale a concludere seconde e quindi Vice-campionesse d’Italia 2025 per la categoria L4 Open trio.

Nella categoria Open L3 la coppia Francesca Graziani e Margherita Landolfa, nonostante lavorino insieme solo da quest’anno ed entrata in finale in 12° posizione, esegue un buon esercizio con delle piccole imprecisioni che non migliora la loro classifica finale ma che dimostra grandi potenzialità.

Il trio Vanessa Bulgari, Nicole Marro e Sara Ciubotaru, entrate in finale come 3° classificate, eseguono un grande esercizio ottenendo il punteggio più alto nonostante la difficile concorrenza e anche loro vincono il titolo di Campionesse d’Italia 2025 per la categoria L3 Open trio.

Naturalmente grande euforia nella società Acrostar Academy e nel gruppo istruttori per le prestazioni e i risultati ottenuti grazie all’eccellente lavoro svolto durante l’anno.

Ora la concentrazione si sposta sulle altre 9 combinazioni qualificate per le finali di domenica 11 maggio per i titoli delle categorie Allievi, Junior, Senior e Age dove i cesanesi attendono con fiducia di emozionarsi e gioire nuovamente e, chissà, più volte.