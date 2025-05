PIANO CITY MILANO. DAL 23 AL 25 MAGGIO TORNA PER LA QUINDICESIMA EDIZIONE CON OLTRE 250 CONCERTI IN PIÙ DI 130 LUOGHI DIVERSI

L’inaugurazione con il pianista e compositore di fama internazionale Chilly Gonzales

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 maggio 2025 – Dal 23 al 25 maggio torna Piano City Milano, il festival che fa risuonare la musica del pianoforte in ogni angolo della città – dai parchi ai cortili, dalle piazze alle case private che si aprono al pubblico per l’occasione, fino a numerosi spazi insoliti e inediti che vengono inaugurati con la rassegna.

Promosso e prodotto da Associazione Piano City Milano insieme al Comune di Milano, con il sostegno del Ministero della Cultura, la quindicesima edizione del festival è un’iniziativa inserita nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il programma multidisciplinare, plurale e diffuso che animerà l’Italia per promuovere i valori Olimpici attraverso la cultura, il patrimonio e lo sport, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che l’Italia ospiterà rispettivamente dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo 2026.

L’edizione 2025, diretta da Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, animerà Milano con oltre 250 concerti in più di 130 luoghi diversi, trasformando ogni angolo della città in un palcoscenico aperto, inclusivo e sorprendente. Il festival offre centinaia di concerti gratuiti per tutti gli amanti del pianoforte, portando la musica tra la gente grazie all’energia di alcuni dei più talentuosi pianisti italiani e internazionali.

Il programma completo degli eventi è disponibile online a partire da oggi, martedì 6 maggio, sul sito ufficiale www.pianocitymilano.it. Tutti i concerti sono gratuiti e a ingresso libero fino a esaurimento posti, salvo diverse indicazioni.

Per i concerti che lo richiedono, è possibile prenotare i posti sul sito di Piano City Milano.

Il suggestivo giardino della GAM – Galleria D’Arte Moderna di Milano si trasformerà nel cuore pulsante di Piano City Milano con una serie di concerti serali che animeranno il Main Stage e il parco, offrendo al pubblico un’eclettica selezione di performance pianistiche.

Qui si terrà l’inaugurazione, venerdì 23 maggio alle ore 21, con la performance molto attesa di Chilly Gonzales, noto per la sua capacità di fondere virtuosismo pianistico, composizione contemporanea e teatralità, che per l’occasione proporrà le sue musiche originali per l’evento che aprirà ufficialmente questa edizione di Piano City Milano.

Piano City Milano è molto più di una rassegna musicale: è un progetto culturale condiviso, costruito grazie a una solida rete di collaborazioni tra istituzioni pubbliche e realtà private, che rende possibile un evento diffuso, gratuito e accessibile a tutti.

