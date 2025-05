A PALAZZO LOMBARDIA LA ‘CONSULTA PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO’, AL CENTRO DELL’INCONTRO LE OLIMPIADI MILANO-CORTINA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 07 maggio 2025 – Si è svolta oggi a Palazzo Lombardia la riunione della ‘Consulta regionale per l’integrazione e la promozione del dialogo interreligioso’. All’appuntamento, che fa seguito al primo incontro di questo organismo svoltosi a Bergamo nel giugno del 2024 e a quello seguente avvenuto in Regione a ottobre del 2024, erano presenti, oltre al presidente Attilio Fontana e al sottosegretario alla presidenza con delega alle Relazioni Internazionali Raffaele Cattaneo, rappresentanti della Fondazione Milano Cortina, dei Cristiani Cattolici, dei Cristiani Ortodossi, dei Cristiani Protestanti, dei Cristiani Copti, dei Musulmani, della Comunità Ebraica, dell’Unione Buddisti, dei Cristiani Evangelici, degli Induisti e delle Comunità Sikh.

“Un momento di confronto, in generale, sempre utile e importante per approfondire tematiche che riguardano la quotidianità di tutti noi” ha spiegato il governatore Fontana. Nello specifico, il presidente della Regione ha evidenziato come “il focus centrale sia stato rivolto al tema delle Olimpiadi Invernali 2026 con i rappresentanti della Fondazione Milano Cortina che hanno illustrato come durante i Giochi, da prassi, vengano garantiti luoghi di culto e possibilità di professare la propria fede”.

“L’ennesima occasione – ha aggiunto il sottosegretario Cattaneo – per promuovere il dialogo interreligioso che, fin dall’inizio, caratterizza l’attività di questa Consulta e che assume un significato particolare durante una manifestazione internazionale quale le Olimpiadi”. “Le parti – ha concluso il sottosegretario – hanno dunque gettato le basi per individuare un percorso e le modalità che garantiscano il raggiungimento del risultato”.