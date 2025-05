Bollate. Campagna abbandono animali 2025

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 7 maggio 2025. Il Comune cerca un’associazione per promuovere insieme la campagna di sensibilizzazione contro abbandono degli animali, da programmare per il periodo delle vacanze estive. Ci sono 500 euro come rimborso dei costi sostenuti, per chi si aggiudica il bando.

Le associazioni interessate a presentare una proposta possono presentare domanda descrivendo le azioni previste per l’iniziativa (periodo, durata, mezzi di informazioni prescelti, eventuali incontri pubblici, eccetera).

La domanda dovrà essere presentata, completa di tutta la documentazione compilata, al protocollo del Comune di Bollate, inviando tramite PEC all’indirizzo comune.bollate@legalmail.it oppure consegnando a mano allo Sportello Polifunzionale, con appuntamento (telefonare ai numeri 02–35005541-547).

La documentazione va presentata entro le ore 12,30 del 21 maggio 2025

Per informazioni: Ufficio Ambiente, telefono 02 35005 252; email ambiente@comune.bollate.mi.it.

