Che fare di via Lamarmora?

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 maggio 2025 – Riceviamo e pubblichiamo:

“Via Lamarmora è il centro di Milano e luogo di servizi, via di grande passaggio per scuole e l’ università e di collegamento per tutto l’ambito di Porta Romana e di Porta Vigentina, dell’Umanitaria, della Statale, del nuovo Policlinico e del Tribunale” ha dichiarato Berni Ferretti .

“E’ sostanzialmente la cartina tornasole di un’Amministrazione Comunale, viste le migliaia di persone che quotidianamente ci passano per accedere ai servizi della città, per lavorare, curarsi, difendere i propri diritti o studiare”.

Il consigliere di Forza Italia Berni Ferretti ha presentato due nuove interrogazioni su via Lamarmora:

La prima sullo spazio libero tra le via Lamarmora e corso di Porta Romana, spazio anche occupato dalla servitù delle griglie. di areazione della M3.

Essendo dall’ anno 2000, cioè da quando ATM ha restituito il possesso dell’ Area, su cui mantiene un diritto di superficie per gli anzidetti impianti di areazione della Metropolitana, che l’area versa in questo stato di evidente abbandono.

Si chiede.

Di chi è la proprietà dell’ area?.

Da chi dipende la manutenzione dell’ Area anche alla luce degli articoli 10 e 12 del regolamento edilizio rispettivamente TUTELA AMBIENTALE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO e RECUPERO URBANO E SICUREZZA PUBBLICA – Aree ed edifici dismessi, inedificati e in disuso.

Qual’ è la destinazione ad uso dell’ area?

Se allo stato è stato presentato qualche progetto per l’utilizzo dell’ Area?.

Se o perché ATM non pensa di recuperarne il possesso per destinare l’ Area ad un uso pubblico.

La seconda sull’“Immobile via Lamarmora 23, 27”su cui versa da tempo immemore un ponteggio come testimoniato dalle foto di cui all’ allegato.

Le stesse evidenziano sui portoni numerosi tentativi di forzature delle stessi.

Si chiede

di chi è la proprietà e se agli atti del Comune risulta qualche progetto di riqualificazione e se si con che tempi?.

Inoltre si chiede alla luce dell’ art. 61 del regolamento edilizio del Comune di Milano se i ponteggi installati sono ancora rispondenti alle norme di legge?.

Giampaolo Berni Ferretti