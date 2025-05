CINEMA. DOMANI PARTE LA TERZA EDIZIONE DEL BALOSS MILAN JUNIOR FILM FESTIVAL A MILANO CON 60 CORTOMETRAGGI REALIZZATI DA RAGAZZI E RAGAZZI DI 31 PAESI

Arriveranno circa 80 giovani provenienti da tutto il mondo. Proiezioni gratuite per quattro giorni alla Cineteca di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 maggio 2025 – Dall’8 al 11 maggio ci sarà la terza edizione del Baloss Milan Junior Film Festival, il primo festival di cinema fatto da ragazzi e ragazze di Milano, che si svolge al MIC – Museo del Cinema (Cineteca di Milano) e al Teatro del Buratto, una produzione di Circonvalla Film, con la direzione artistica del regista Fabio Martina.

Quattro giorni di proiezioni gratuite aperte a tutti e tutte! Arriveranno circa 80 giovani cineasti da tutto il mondo. Sono 60 i cortometraggi ammessi al concorso, provenienti da 31 Paesi diversi. Per la prima volta il concorso sarà diviso in due sezioni: categoria Kids e categoria Teen. Alla categoria Kids parteciperanno 30 cortometraggi provenienti da 13 Paesi: Belgio, Brasile, Croazia, Estonia, Malesia, Germania, Italia, Perù, Portogallo, Serbia, Singapore, Spagna, Ucraina. Alla categoria Teen parteciperanno 30 cortometraggi provenienti da 22 Paesi: Australia, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Canada, Cina, Estonia, Francia, Grecia, Iran, Italia, Irlanda, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Filippine, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Turchia, Stati Uniti. Sono 13 i cortometraggi italiani che parteciperanno al concorso: 8 nella categoria Kids e 5 nella categoria Teen.

La Giuria dei ragazzi e delle ragazze sarà composta da 10 giovani, di cui per la prima volta faranno parte anche 7 giovani stranieri, provenienti da Grecia (2), Croazia (2) e Svezia (3), insieme a 3 studenti milanesi del liceo classico Manzoni.

Il tema dell’edizione 2025 è Il mondo là fuori. Come i giovani filmmakers si confrontano con le grandi problematiche sociali, ambientali, economiche di questo pianeta? Come vivono gli squilibri, le ingiustizie e la mancanza di diritti i nostri giovani protagonisti? Come questo si riflette sulle loro vite? Quali sono le loro aspettative e desideri di cambiamento? Nello stesso tempo Il mondo là fuori rappresenta per bambini e adolescenti la ricerca della propria identità nel confronto con i pari e con gli adulti di riferimento. Attraverso l’esperienza maturata nella relazione con gli altri i ragazzi sviluppano la propria personalità, proiettandosi verso le successive fasi di crescita.

In collaborazione con Medicinema, ragazzi e ragazze ricoverati nei reparti pediatrici dell’Ospedale Niguarda di Milano e dell’Ospedale Gemelli di Roma assegneranno il Premio Medicinema, che pone una particolare attenzione al tema della salute.

Per ciascuna categoria (Kids e Teen) saranno assegnati i seguenti riconoscimenti: Premio Miglior Cortometraggio, Premio Miglior Attore, Premio Miglior Attrice, Premio della Giuria, Premio del Pubblico, Premio Rai Kids, Premio Medicinema, Premio Diritti dei bambini (Unicef)

Il comitato scientifico di esperti internazionali, che hanno lavorato per la selezione dei cortometraggi è formato da: Andrea Chimento, Dottore di ricerca in Culture della Comunicazione, docente all’Università Cattolica e all’Università degli Studi di Milano; Margareta Dordic, insegnante di Liceo Classico a Zagabria, collaboratrice esterna della Croatian Film Association; Robert Hinterleitner, artista, curatore, educatore, insegnante, membro dell’Accademia austriaca del cinema e della rete internazionale Youth Cinema Network.

Alla call del concorso del Festival Baloss si sono candidati 715 cortometraggi, provenienti da 88 Paesi, ma solo 365 cortometraggi, provenienti da 60 Paesi, hanno rispettato i criteri per la preselezione (più del doppio della scorsa edizione). Sono 88 i cortometraggi che hanno superato la preselezione: 39 cortometraggi per la categoria Kids, provenienti da 14 Paesi, 49 cortometraggi per la categoria Teen, provenienti da 30 Paesi.

Nell’ambito del festival sabato 10 maggio, ore 10 (ingresso libero), alla Cineteca Milano, sarà presentato in anteprima anche il nuovo lungometraggio di Fabio Martina Finescuola mai, un film sperimentale di finzione, realizzato in una scuola media di Milano, con attori non professionisti, realizzato nell’ambito dei laboratori di cinema, con il sostegno di SIAE. Il film racconta la storia di una scuola media, progressista e innovativa, in cui un giorno i professori scompaiono misteriosamente. Gli studenti decidono di organizzarsi per tenerla viva. Inizialmente animati da buone intenzioni, finiscono però per spaccarsi in gruppi e per litigare sulla gestione degli spazi comuni. Al di là della storia che racconta, si propone come un ritratto etnologico e antropologico della scuola e della società di oggi.

Il programma e i film in concorso: https://balossmilanfilmfest.it

Tutte le proiezioni sono gratuite!

Il festival si svolge nelle date del 8-9-10 maggio alla Cineteca di Milano – Museo Interattivo del Cinema, viale Fulvio Testi 121; mentre le premiazioni si svolgeranno domenica 11 maggio al Teatro Bruno Munari – Teatro del Buratto, in via Giovanni Bovio 5.

Baloss Milan Junior Film Festival è realizzato con il sostegno di Fondazione Cariplo e il contributo del Comune di Milano, con il patrocinio di Unicef, in collaborazione con Medicinema, IstMI, Università degli studi di Milano Bicocca, Cineteca di Milano, Teatro Bruno Munari – Teatro del Buratto, Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti.

Media partner: Rai Cultura, Rai Kids.

Il Baloss Festival fa parte di Youth Cinema Network.

Circonvalla Film

viale Bodio 18 | 20158 | MIlano

info@circonvallafilm.org

www.circonvallafilm.org

www.balossmilanfilmfest.it