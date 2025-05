Corsico. Al via la rassegna teatrale in piazza

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 7 maggio2025. Torna “Corsico a scena aperta”, la rassegna teatrale che organizza il Comune in collaborazione con Vibra Entertainment: tante occasioni di vivere il teatro, in ogni sua forma, in piazza. Il calendario, anche quest’anno, è ricco di proposte, per tutti i gusti, alla scoperta del balletto, del musical, passando per la commedia, il cabaret e l’opera.

Si inizia sabato 10 maggio con “La vie en rose… Bolero!” a cura del Balletto di Milano che propone uno spettacolo emozionante, con artisti di grandissimo talento che si esibiranno nella premiata coreografia più rappresentata in Italia e nel mondo dalla straordinaria compagnia di balletto milanese.

Sabato 17 maggio, “Frida”: l’artista viene raccontata attraverso la trasposizione in racconto di alcune delle sue opere più evocative, delle sue emozioni, pensiero e vita. Frida Kahlo, esempio di forza e icona di emancipazione e affermazione del talento femminile, viene presentata dal Teatro Impiria, attraverso la narrazione musicale.

Sabato 24 maggio si canta con le musiche più celebri e i grandi successi dei Queen, a cui si ispira l’interpretazione di 12 attori, cantanti e ballerini che propongono l’entusiasmante show “We want to break free” a cura di CMT Musical Theatre Company Musical.

Sabato 31 maggio, va in scena Annagaia Marchioro con lo spettacolo “Pour parler” che esplora, in maniera ironica e molto riflessiva, il potere delle parole, capaci di aprire mondi o creare prigionia.

Sabato 7 giugno: “Molto disagio per nulla”, una stand up comedy proposta dalla Cooperativa Montessori Brescia. L’attrice Daniela Baldassarra presenta il suo nuovo monologo in cui esplora, con cinismo, le follie della società, toccando temi come relazioni, matrimonio, sessualità e tanto altro, affrontando stereotipi e celebrando l’emancipazione femminile.

Sabato 14 giugno andrà in scena il “Gran Galà della lirica”, con l’associazione Ritorno all’Opera che, da oltre 10 anni, mette in luce la potenza della musica lirica e dei suoi interpreti. Si esibiranno il maestro di pianoforte Andrea Albertini, il tenore Massimiliano Pisapia e il soprano Daria Masiero.

Sabato 21 giugno, Comteatro mette in scena lo spettacolo di prosa “Vivo per gioco”, un’opera che esplora il gioco d’azzardo come riflesso di una sofferenza contemporanea. Il protagonista racconterà il conflitto e le ripercussioni del vizio, mettendo in evidenza le difficoltà che molti devono affrontare.

Sabato 28 giugno, chiude la rassegna la Fondazione AIDA con “Tu chiamale se vuoi… emozioni”. L’Italia degli anni Sessanta e Settanta viene raccontata attraverso la musica, espressione culturale e sociale. Un concerto spettacolo con le melodie iconiche dei cantautori italiani.

Tutti gli eventi sono gratuiti. Inizio degli spettacoli: ore 21, in via Cavour/Fontana dell’Incontro.

“Dopo il grande successo delle passate edizioni – commenta il sindaco Stefano Martino Ventura –, abbiamo pensato di riproporre la rassegna culturale all’aperto, dando la possibilità a tutti di vivere esperienze uniche, per molti nuove, esplorando la bellezza del teatro in ogni sua forma. Lo scorso anno la rassegna ha riscosso grande partecipazione di persone di ogni età che hanno preso parte agli spettacoli con entusiasmo. Molti hanno espresso che non avevano mai avuto occasione di assistere a performance come il balletto o un concerto di musica lirica o un musical: la rassegna in piazza è un’occasione di arricchimento per tutti, con l’obiettivo di creare e diffondere cultura, per la crescita della nostra comunità”.

