Domani Giuseppe Conte in Lombardia – sopralluogo sul Ponte di Bressana e giro a Rozzano tra le case popolari ristrutturate con 110%

(mi-lorenteggio.com) Milano, Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte domani, giovedì 8 maggio, sarà in Lombardia per due importanti appuntamenti.

Alle 18.30 farà un sopralluogo sul Ponte di Bressana, in provincia di Pavia, altezza Cava Manara – Via Togliatti, 117- località Tre Re, per fare un punto sui rischi e i disagi legati alla chiusura del Ponte. Previsto un punto stampa.

Alle 19.45 l’appuntamento sarà invece in Piazza Foglia, a Rozzano. Qui il Presidente farà passaggio da case popolari ristrutturate con il 110%, alla Cascina Grande, Viale Palmiro Togliatti, 107. Alle 20.15 si terrà un evento pubblico con interventi di Giuseppe Conte, Leo Missi, candidato sindaco, Andrea Bonazzi, consigliere comunale M5S, Dario Violi, coordinatore regionale M5S, Gaetano Pedullà, Eurodeputato M5S e Nicola Di Marco capogruppo regionale M5S Lombardia.

Redazione