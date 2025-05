ENTE NAZIONALE SORDI: REGIONE LOMBARDIA CELEBRA IL CENTENARIO.

SOTTOSEGRETARIO PICCHI: INCLUSIONE, SPORT E COLLABORAZIONE: ECCO I NOSTRI PILASTRI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 07 maggio 2025. I cento anni dell’Ens, l’Ente nazionale sordi, punto di riferimento per la tutela dei loro diritti in Italia è stato celebrato a Palazzo Lombardia. All’incontro presente il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani Federica Picchi, il presidente regionale dell’Ens Renzo Corti e la presidente della Societa Sportiva Silenziosa Asd Deborah Caboni. Con loro anche il consigliere regionale Carlo Borghetti che da anni collabora con l’associazione.

“Celebrare cento anni dell’Ens – ha detto Federica Picchi – significa riconoscere il valore di ogni persona e di un cammino straordinario, fatto di diritti conquistati, barriere abbattute e una comunità che ha saputo diventare protagonista attiva della vita culturale, sociale e sportiva del nostro Paese.”

“Iniziative come il coinvolgimento dello sport silenzioso e l’organizzazione di eventi aperti al territorio – ha aggiunto il sottosegretario – sono fondamentali per rendere le nostre città più accoglienti e inclusive, soprattutto per i più giovani. Regione Lombardia continuerà a sostenere queste realtà con convinzione”.

Durante la conferenza sono stati presentati gli eventi in programma per celebrare il Centenario, tra cui il triangolare calcistico di sabato 10 maggio, il torneo di calcio a 5 e la festa nella sede milanese dell’Ens , in collaborazione con la Società Sportiva Silenziosa Milano Asd.

“L’Ens è storia – ha sottolineato la presidente Deborah Caboni – ma anche futuro. Ogni giorno lavoriamo per costruire una società che sappia ascoltare davvero, con il cuore e con i fatti”.

Regione Lombardia ha voluto esprimere il proprio apprezzamento e sostegno al Comitato nazionale Ens, rinnovando la propria vicinanza a tutte le iniziative che promuovano la dignità, l’autonomia e la piena partecipazione delle persone con disabilità.

Redazione