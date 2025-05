FERRARELLE SOCIETÀ BENEFIT INTRODUCE IL NUOVO SPORTELLO PSICOLOGICO

PER IL BENESSERE DEI PROPRI COLLABORATORI

Un’iniziativa concreta per promuovere la salute mentale in azienda, attiva 24/7 con accesso confidenziale e anonimo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 maggio 2025 – In occasione del mese della salute mentale, Ferrarelle Società Benefit – quarto player nel settore delle acque minerali in Italia – annuncia l’introduzione di uno sportello di supporto psicologico rivolto a tutte le persone dell’organizzazione. Un ulteriore passo nella direzione di un ambiente di lavoro inclusivo, sano e attento al benessere psicologico di chi lo vive ogni giorno.

Il servizio, sviluppato in collaborazione con Stimulus, società del gruppo Human & Work, si inserisce all’interno del più ampio programma “365 giorni di wellbeing” che ha l’obiettivo di promuovere un approccio continuativo alla cura di sé, sia in ambito professionale che personale. L’iniziativa si affianca alle numerose azioni che l’azienda introduce ogni anno per migliorare le condizioni di vita dei propri dipendenti, valorizzare le diversità e garantire pari opportunità.

Lo sportello è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e consente un accesso riservato e anonimo a consulenze psicologiche gestite da professionisti qualificati. Il servizio è disponibile tramite numero verde dedicato, videoconsulenza, chat, o appuntamento telefonico, e affronta una vasta gamma di tematiche: dalle difficoltà personali alle sfide lavorative, passando per la gestione dello stress, l’equilibrio tra vita personale e lavoro, le relazioni familiari e molto altro.

“La salute mentale è una componente essenziale per il nostro benessere complessivo e, come azienda, siamo impegnati a creare un ambiente in cui ogni dipendente si senta supportato e valorizzato”, ha dichiarato Adriano Tartaglia, Direttore Risorse Umane di Ferrarelle Società Benefit. “Mettiamo a disposizione dei nostri colleghi un servizio di consulenza psicologica e supporto individuale, pensato come uno spazio sicuro dove poter parlare, essere ascoltati e trovare un aiuto concreto nelle difficoltà quotidiane, sia professionali che personali, nel momento in cui se ne sente il bisogno.”

“Come Stimulus Italia siamo orgogliosi di aver avviato questa nuova collaborazione con una realtà così importante nel mercato italiano come Ferrarelle Società Benefit. Sempre più aziende stanno sviluppando la consapevolezza di quanto sia importante costruire una cultura organizzativa che metta al centro le persone e offra strumenti di supporto per sfide personali e professionali. L’attivazione di uno sportello psicologico è un primo passo concreto: l’80% degli utenti racconta di stare meglio perché comprende più chiaramente cosa sta vivendo, grazie all’aiuto di professionisti e professioniste competenti. Questo dato, rilevato grazie all’osservatorio di Stimulus su 150 grandi aziende italiane e la presenza internazionale, attiva in oltre 160 paesi, conferma quanto il benessere psicologico sia ormai una leva strategica per le organizzazioni”, ha commentato Diego Scarselli, Operations Manager Stimulus Italia.

Questa iniziativa si inserisce nella più ampia visione di Ferrarelle Società Benefit, che considera le persone un asset strategico della propria governance sostenibile. Come evidenziato nell’ultimo Bilancio di Sostenibilità, la cura del benessere organizzativo si articola attraverso programmi strutturati di formazione, crescita manageriale, flessibilità lavorativa e un costante monitoraggio del clima interno e dell’engagement, rilevato tramite survey periodiche.

Ferrarelle Società Benefit conferma così il proprio impegno nella costruzione di una cultura aziendale sempre più responsabile, incentrata sull’ascolto ed attenta così alla persona, in linea con la sua identità di impresa benefit e con i valori che guidano il suo operato quotidiano.

