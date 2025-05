GIOCHI LASALLIANI A PIEVE DEL GRAPPA: ATTESI 500 GIOVANI DA TUTTA ITALIA E DALLA FRANCIA

Una storia di sport iniziata nel 1969: studenti da Milano, Torino, Biella, Parma e Pringy si incontrano agli Istituti Filippin per tre giorni. Sfide di calcio, volley, basket, tennis e atletica leggera sul tema di “Pellegrini della Speranza”. Il dirigente scolastico, Sileno Rampado: “Non solo competizione, è importante la nostra tradizione educativa”



(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 maggio 2025 – Dal 7 al 9 maggio 2025, Pieve del Grappa tornerà a essere il cuore pulsante dell’entusiasmo giovanile, ospitando la 53ª edizione dei Giochi Lasalliani. Oltre 500 studenti, provenienti da tutta Italia e dalla Francia, si incontreranno negli spazi degli Istituti Filippin per una tre giorni di sport, amicizia e crescita personale nel segno della tradizione lasalliana.

L’appuntamento vedrà la partecipazione delle scuole lasalliane di Milano (Istituto Gonzaga e Istituto San Giuseppe), Torino (Collegio San Giuseppe e Scuola La Salle di Grugliasco), Biella (Istituto La Marmora), Parma (Istituto La Salle) e della Francia (Collège La Salle di Pringy). Gli Istituti Filippin, padroni di casa, accoglieranno i giovani atleti offrendo strutture sportive moderne, ospitalità e un contesto educativo di eccellenza.

I Giochi Lasalliani affondano le loro radici nel 1969, quando nacquero nella Scuola Media di Spin di Romano d’Ezzelino. Fin da allora, l’obiettivo è stato quello di creare occasioni di incontro tra studenti di diverse scuole, rafforzando il senso di comunità attraverso la pratica sportiva e i valori della fraternità, della lealtà e del rispetto. Dopo la chiusura della scuola di Spin, la manifestazione ha trovato nuova vita prima a Milano, poi a Parma e infine a Paderno del Grappa, dove continua ancora oggi.

“I Giochi Lasalliani sono molto più di una semplice competizione. Sono il frutto di una lunga tradizione educativa iniziata con l’impegno dei Fratelli delle Scuole Cristiane e di tanti insegnanti laici, che negli anni hanno saputo costruire una comunità fondata sulla fiducia, sulla collaborazione e sulla voglia di crescere insieme”, dichiara il dirigente scolastico Sileno Rampado. “La formula residenziale degli Istituti Filippin, capace di ospitare comodamente centinaia di giovani, ha reso possibile la continuità e il successo di questo evento, mantenendone intatto lo spirito originale. Non si tratta solo di sport: le giornate ai Giochi sono scandite da momenti di riflessione spirituale, come la Santa Messa prefestiva e la preghiera dell’atleta, ma anche da occasioni di creatività e di festa che rafforzano il senso di appartenenza alla grande famiglia lasalliana. Gli studenti vivono così un’esperienza educativa a tutto tondo, che coniuga mente, corpo e spirito”.

La 53ª edizione dei giochi si aprirà ufficialmente mercoledì 7 maggio. Alle ore 20.30, nel palazzetto dello sport degli Istituti Filippin, avrà luogo la solenne cerimonia di inaugurazione. Il momento clou sarà rappresentato dall’accensione della fiaccola olimpica e dalla recita della preghiera dell’atleta, simboli profondi della comunione di intenti e del cammino educativo condiviso. Ogni scuola avrà a disposizione cinque minuti per presentare la propria bandiera, libera nella scelta dei materiali e nella creatività espressiva. Il tema guida di quest’anno sarà “Pellegrini di Speranza”, in sintonia con il cammino del Grande Giubileo voluto da Papa Francesco. Sarà un momento carico di emozione e significato, che darà ufficialmente il via ai Giochi.

Giovedì 8 maggio sarà interamente dedicato alle competizioni. La giornata inizierà alle ore 9.00 con le gare di nuoto. Dopo il pranzo delle 12.30, alle ore 14.30 si svolgeranno le qualificazioni e le finali dei giochi di squadra, che vedranno i ragazzi impegnati nel volley, nel basket, nel calcio a 7 e anche nel tennis. Dopo la cena prevista alle ore 19.30, la serata proseguirà alle 21.00 con un grande momento di festa: una disco dance nel palazzetto, un’occasione per vivere lo spirito lasalliano anche al di fuori delle competizioni, ballando e socializzando in allegria.

Venerdì 9 maggio sarà la giornata dedicata all’atletica leggera. A partire dalle 8.30, si alterneranno sulla pista e sui campi le prove di staffetta 4×100, corsa veloce sui 60 e sugli 80 metri, gare di resistenza, salto in lungo e getto del peso. Sarà una mattinata intensa, in cui ogni ragazzo avrà la possibilità di mettersi alla prova e dare il massimo per la propria squadra e per se stesso. Alle 11.30, sempre nel palazzetto, si terrà la cerimonia di premiazione di tutte le specialità, un momento solenne che celebrerà non solo i vincitori, ma l’impegno e il fair play di tutti i partecipanti. Dopo il pranzo delle 13.30, le delegazioni inizieranno a rientrare verso le loro sedi, portando con sé il ricordo di giorni vissuti all’insegna dello sport, dell’amicizia e della speranza.

Tra i ragazzi che nel corso degli anni hanno partecipato ai giochi, va citato Pierfrancesco Pavoni, medaglia d’argento nei 100 metri piani agli Europei di Atene 1982. L’atleta è stato insignito nel 2004 del Premio Filippin, dove ha raggiunto la maturità nel 1979. È stato il primo italiano a giungere in una finale a livello mondiale nella gara dei 100 metri piani. Ha detenuto per 23 anni il record italiano dei 60 metri piani indoor, battuto nel 2013 da Michael Tumi.

Ma tra i promotori dei giochi anche Gigi Agnolin, all’anagrafe Luigi Agnolin (Bassano del Grappa, 21 marzo 1943 – Roma, 29 settembre 2018), è stato uno dei più celebri arbitri italiani di calcio; nei primi anni Settanta era insegnante di nuoto agli istituti Filippin ed è stato tra i fondatori dei giochi. Arbitro di Serie A dal 1973 al 1990, ha diretto oltre 200 partite nella massima serie e ha partecipato a grandi competizioni internazionali: tra queste, il Mondiale del 1986 in Messico e quello del 1990 in Italia.



Approfondimento – Gli Istituti Filippin: storia, didattica e strutture



Gli Istituti Filippin di Pieve del Grappa affondano le radici nel 1924, quando monsignor Erminio Filippin fondò l’Istituto, poi affidato nel 1958 alla guida della Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Oggi, sotto la direzione scolastica del professor Sileno Rampado, rappresentano uno dei poli educativi più prestigiosi d’Italia, con circa 500 studenti, dalla scuola dell’infanzia ai licei scientifico, scientifico scienze applicate ed economico sociale, e 140 collaboratori tra docenti e personale di servizio.

L’offerta formativa è fortemente orientata all’internazionalizzazione, con certificazioni linguistiche e informatiche, percorsi di doppio diploma italo-statunitense e italo-britannico, Year Abroad, global lessons e stage linguistici. Il campus ospita anche il CIMBA, centro di alta formazione manageriale e di leadership riconosciuto a livello internazionale.

La struttura, oggi denominata La Salle Campus, si estende su 30.600 metri quadri immersi in un parco di 35 ettari. Dispone di 40 aule didattiche, 450 posti letto in camere moderne e attrezzate, e spazi polifunzionali per eventi e conferenze, tra cui un teatro da 300 posti.

Il Centro Sportivo, uno dei più completi a livello regionale, conta oltre 20 impianti tra cui un palazzetto con 400 posti a sedere, due palestre con sala pesi, una sauna, una piscina a quattro corsie, una piscina specialistica per rieducazione motoria, due campi da calcio regolamentari, due campi da calcio per allenamenti, una pista di atletica a quattro corsie con pedane per il lancio del peso, del disco e del giavellotto, quattro campi da tennis, due campi da basket all’aperto, un campo da rugby, campi di calcetto su cemento e su erba, e campi di pallavolo.

Gli Istituti Filippin, collegati a una rete internazionale di 928 scuole lasalliane nel mondo, continuano a formare generazioni di studenti con una proposta educativa che unisce eccellenza accademica, valori cristiani e apertura globale.