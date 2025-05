Giornate dedicate alla sensibilizzazione contro il gioco d’azzardo 2025

(mi-lorenteggio.com) Rho, 7 maggio 2025. Sono numerose le attività messe in campo negli ultimi dodici mesi dall’assessorato alla Legalità coordinato da Nicola Violante per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo sul territorio rhodense. A due anni dalla firma del Patto di comunità che ora coinvolge una settantina di realtà locali, tra scuole, parrocchie, associazioni, istituzioni, si vedono i primi risultati, che saranno resi noti nell’ambito di un convegno in cui saranno annunciati anche i prossimi progetti da mettere in campo.

Il Comune di Rho, forte della collaborazione di numerosi partner e dell’interessamento di altri Comuni, attratti dal lavoro di rete che prosegue sul territorio, continua il suo impegno di sensibilizzazione, in particolare tra i più giovani. Dal 16 al 18 maggio le tradizionali Giornate di sensibilizzazione a contrasto del gioco d’azzardo patologico permetteranno di illustrare alla cittadinanza i passi compiuti e da compiere.



Il convegno del 17 maggio, che si svolgerà nella Sala Convegni di Villa Burba dalle 10 alle 12.30, sarà l’evento principale. Si darà conto dell’attività della Polizia Locale, nell’applicazione dell’ordinanza sindacale che limita gli orari del gioco nelle sale slot; degli incontri organizzati con psicologi e psicoterapeuti nelle scuole superiori, dove il 65,9% degli studenti ha dichiarato di aver giocato d’azzardo almeno una volta, spaziando tra Gratta e Vinci e scommesse sportive; del questionario somministrato ai gestori delle sale, per avere il polso della situazione. Verranno forniti dati sul giocato in città, non mancheranno le testimonianze dirette degli ex-giocatori e di parenti di giocatori compulsivi, verrà anticipato quanto si attuerà nei prossimi mesi per consentire a chi intende chiedere aiuto di trovare risposte, con la collaborazione di Asst Rhodense e di realtà che da tempo sono attive in questo campo.



Il programma è, come sempre, molto ricco e coinvolge diverse realtà locali: si ringraziano tutti coloro che lo hanno reso possibile con disponibilità e impegno, a partire dalle forze dell’ordine cittadine, sempre attive anche su questo fronte. Eccolo nel dettaglio:



Venerdì 16 maggio

Ore 8.00-13.00

Campo Victor Rho via Cornaggia

TORNEO DI CALCIO A 5 TRA LE SCUOLE SUPERIORI



Sabato 17 maggio

Ore 10.00-12.30

Sala Convegni Villa Burba – corso Europa 293

CONVEGNO “STOP ALL’AZZARDO – RISULTATI E PROGETTI

”Intervengono:

Claudia Luppi – Istituto di fisiologica clinica CNR

Chiara Tenconi – Psicoterapeuta EMDR e Neuropsicologa

Damiano De Luca – Polizia Locale Rho

Cristiano Bregamo – Cooperativa Lotta contro l’emarginazione

Nicola Violante – Assessore alla Legalità

Fabio Guerrini – Responsabile UOC Dipendenze Asst Rhodense

Testimonianze di Giocatori Anonimi e Gam-Anon (parenti di giocatori compulsivi)

Andrea Orlandi – Sindaco di Rho

Modera Angela Grassi – giornalista



Ore 15.00-18.00

TORNEO DI VOLLEY UNDER 13 femminile

organizzato da ASD Amazzoni volley

Palestra tensostruttura dell’Oratorio di Mazzo, via Tommaso Grossi



Domenica 18 maggio

ORE 13.30-15.30

TOMBOLATA

Mensa Don Giampaolo Citterio con Briciole di Pane, Intrecci, Caritas cittadina

Ore 14.30-19.00



TORNEO DI CALCIO A 7 TRA LE FORZE DELL’ORDINE

Oratorio di Terrazzano, via Cesare Battisti 14

Ore 15-18.30



ESPOSIZIONE MEZZI STORICI E MODERNI DELLE FORZE DELL’ORDINE

GIOCHI DA TAVOLO con FARO Games

ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE SUI RISCHI LEGATI AL GIOCO D’AZZARDO

con Cooperativa Lotta contro l’emarginazione e Intrecci

Piazza San Vittore



Ore 16.00-19.00

ESERCITAZIONI E PRESENZA CARABINIERI FORESTALI, UNITA’ CINOFILE DELLA GUARDIA DI FINANZA, POLIZIA A CAVALLO

Parco Europa



Ore 15-18.30

TORNEO DI BURRACO con Associazione Anziani Passirana

Sede dell’Associazione in via Sant’Ambrogio 6



Ore 9.00-18.00

TORNEI BASKINOratorio San Carlo, palestra via Cornaggia



