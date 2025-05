Giovani al centro: verso un manifesto delle politiche giovanili

Appuntamento con gli under 35 delle associazioni sabato 10 maggio 2025 alle 9.30 alle al l’ITE Zappa di Viale Marche

(mi-lorenteggio.com. Milano, 7 maggio 2025. Un percorso per arrivare ad un manifesto delle politiche giovanili a livello territoriale. La Città metropolitana di Milano, in collaborazione con l’Osservatorio delle Politiche giovanili, invita sabato 10 maggio 2025 dalle 9.30 alle 14, all’ITE Zappa di Viale Marche 71, Milano, all’evento “Giovani al centro- Le politiche giovanili in ascolto”, per avviare un percorso partecipativo che porterà alla creazione del “Manifesto per politiche pubbliche fondate sul protagonismo dei giovani”.

Un’opportunità unica per le realtà giovanili del territorio metropolitano di collaborare nella progettazione delle politiche che guideranno il cambiamento. L’iniziativa è rivolta ai rappresentanti under-35 di: enti, associazioni giovanili, gruppi territoriali informali sostenuti dalla Pubblica Amministrazione, gruppi giovanili facenti parte di un’ente/associazione. Ogni realtà territoriale potrà indicare fino a tre referenti. Il percorso sarà coordinato dagli esperti Community Manager dell’Osservatorio delle Politiche Giovanili della Città metropolitana di Milano. Nel corso del primo incontro si darà voce ai partecipanti per far emergere le tematiche ed esigenze più rilevanti che le realtà giovanili osservano nei loro territori. Ne nascerà un percorso a gruppi tematici per tracciare strategie e proposte di sviluppo delle future politiche pubbliche, da consegnare ai policy-maker.

Per partecipare, bisogna iscriversi nell’apposito form.

“Siamo entusiasti di avviare questo percorso – afferma Giorgio Mantoan, consigliere delegato alle Politiche Giovanili della Città metropolitana di Milano – Il nostro obiettivo è mettere in rete le diverse esperienze ed esigenze territoriali per creare linee di azione e iniziative coordinate rivolte ai giovani, coinvolgendoli attivamente nella parte di progettazione e realizzazione. Come ente di area vasta abbiamo già aderito a diversi Piani di zona, così da poter coordinare le azioni, e siamo partner di diversi progetti territoriali rivolti ai più giovani, frutto di positive esperienze che, negli anni, hanno portato a risultati importanti. Senza dimenticare che siamo partner dello Spazio Adda Martesana, che sta dando vita a progettualità davvero importanti. Ora vogliamo mettere tutte queste attività a sistema, in un circolo virtuoso che possa moltiplicare le opportunità per il territorio”.

Redazione