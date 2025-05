Inter: 4 – 3 al Barcellona, nerazzurri in finale di Champions!

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 marzo. 2025 – L’Inter ha regalato a tutto il popolo nerazzurro una notte indimenticabile, di quelle che non fanno dormire, di quelle da raccontare, di quelle che lasciano emozioni indelebili. Le firme di Lautaro, Calhanoglu, Acerbi e Frattesi per 120′ di cuore, bel gioco di un gruppo che non si è risparmiato in nulla e che ha dato tutto. L’Inter vola in finale di Champions League, un altro traguardo storico che mister Inzaghi ha raccontato così dopo il 4-3 contro il Barcellona:

“Come prima cosa bisogna fare i complimenti al Barcellona. Abbiamo incontrato una squadra veramente forte, c’è voluta una super Inter. I ragazzi hanno messo in campo due prestazioni mostruose per raggiungere questa finale e sono molto orgoglioso, hanno dato tutto. Benissimo chi è subentrato, hanno tenuto un livello alto, si meritano una vittoria così davanti alla nostra gente. Sono stati esemplari, ho messo dei cambi che ci hanno aiutato a crederci e a limitare una squadra come il Barcellona, con il cuore siamo andati oltre ogni ostacolo. Abbiamo cercato di giocarcela con le nostre armi e con le nostre qualità. Dopo la prima partita avevamo chiaro tutte le cose che dovevamo mettere in campo, ma senza il sacrificio e l’aiuto di tutti non sarebbe andata così, sono stati bravissimi, si meritano questa finale. Una serata così condivisa con i nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto è incredibile, c’è sempre stata una grandissima unione. Ora dovremo essere bravi e arrivare alla finale nel migliore dei modi sapendo che dobbiamo finire un campionato dove stiamo lottando, domani ho lasciato i ragazzi liberi perchè era da tanto che non avevano un giorno di riposo, poi ci sarà il Torino, la Lazio, il Como e poi andremo a Monaco a giocarci questa finale. Ho visto un altro giocatore straordinario oltre a Yamal in queste partite, de Jong, mi ha impressionato molto, aiutava anche sempre la difesa a venire avanti, i miei non li cambierei per nessuna ragione al mondo, ma ho visto giocatori molto forti. ”

Simone Inzaghi

Marcatore: 21′ Lautaro (I), 46′ pt Calhanoglu (I) su rig., 54′ Eric Garcia (B), 60′ Olmo (B), 88′ Raphinha (B), 93′ Acerbi (I), 99′ Frattesi (I)

[risultato complessivo 7-6]

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck (36 Darmian 71′), 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries (6 De Vrij 108′), 23 Barella, 20 Calhanoglu (7 Zielinski 79′), 22 Mkhitaryan (16 Frattesi 79′), 32 Dimarco (30 Carlos Augusto 55′); 9 Thuram, 10 Lautaro (99 Taremi 71′).

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 8 Arnautovic, 21 Asllani, 56 Re Cecconi, 59 Zalewski.

Allenatore: Simone Inzaghi.

BARCELLONA (4-2-3-1): 25 Szczęsny; 24 Eric Garcia (32 Fort 98′), 2 Cubarsí (18 Pau Victor 106′), 5 Iñigo Martínez (4 Araujo 76′), 35 Gerard Martin; 21 De Jong, 8 Pedri (6 Gavi 106′); 19 Yamal, 20 Dani Olmo (16 Fermin Lopez 82′), 11 Raphinha; 7 Ferran Torres (9 Lewandowski 91′).

A disposizione: 13 Iñaki Peña, 26 Astralaga, 10 Fati, 15 Christensen, 44 Farré, 45 Darvich.

Allenatore: Hans-Dieter Flick.

Ammoniti: Calhanoglu (I), Iñigo Martínez (B), Mkhitaryan (I), Acerbi (I), Pau Victor (B) Carlos Augusto (I), Bastoni (I)

Note: ammonito Flick (B)

Recupero: 3′ – 6′ – 3′ – 2′.

Arbitro: Szymon Marciniak POL

Assistenti: Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik POL

Quarto ufficiale: Paweł Raczkowski POL

VAR: Dennis Higler NED

Assistente VAR: Pol van Boekel NED