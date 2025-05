LA CHIRURGIA GENTILE. DALLA MININVASIVITÁ ALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 7 maggio 2025. Prosegue con il secondo appuntamento il ciclo delle Conferenze Mediche aperte alla cittadinanza, organizzato per far conoscere la realtà sanitaria dell’ASST Ovest Milanese, con un focus particolare sugli aspetti più innovativi.

L’evento in programma, dal titolo “La chirurgia gentile. Dalla mininvasività all’intelligenza artificiale”, si concentrerà sull’evoluzione della chirurgia negli ultimi anni, mettendo in evidenza l’importanza della chirurgia mininvasiva e l’impiego di tecnologie avanzate come la realtà virtuale e l’intelligenza artificiale, che possono fare la differenza nella cura e nel rispetto della persona. L’obiettivo è migliorare l’approccio al paziente, rendendo l’intervento chirurgico sempre più sicuro e rispettoso della sua integrità fisica e psicologica.

L’incontro vedrà come protagonista il Dott. Gianandrea Baldazzi, Primario della Chirurgia Generale dell’Ospedale di Legnano, che parlerà di queste nuove frontiere chirurgiche, insieme ai rappresentanti della Famiglia Legnanese e della Fondazione Ospedali di Legnano, grazie ai quali è stato possibile organizzare questo ciclo di conferenze mediche.

L’ingresso è libero e senza prenotazione, un’occasione unica per approfondire temi di grande rilevanza per la salute e il benessere della comunità.

L’evento si terrà venerdì 9 maggio alle ore 20.45 presso la Sala Caironi di Villa Jucker a Legnano.

Redazione