MILANO CERTOSA DISTRICT PARTECIPA ANCHE QUEST’ANNO A PIANO CITY MILANO 2025:

Ad aprire la giornata musicale del 25 maggio alle ore 12 nel cortile de Il Pennellificio sarà Danilo Remo Venturoli, importante interprete jazz che renderà omaggio a Luigi Tenco con una selezione di brani del grande cantautore piemontese.Alle ore 17.00 si esibirà invece presso La Forgiatura la jazzista Laura Fedele, che proporrà̀ un programma speciale in cui classici della musica pop e rock internazionale verranno rivisitati nello stile personale della pianista, in una raffinata chiave jazz.A chiusura della giornata, alle ore 18.00 sempre negli spazi de La Forgiatura sarà la volta di Fabrizio Grecchi, il massimo esperto dei Beatles in versione pianoforte, che presenterà Beatles Piano Solo, un progetto itinerante che comprende le musiche più significative della band di Liverpool nell’anno del sessantesimo anniversario della pubblicazione di Help!. Ad accogliere e guidare il pubblico tra le varie location, il nuovo sistema di wayfinding e la nuova identità del “distretto dei talenti” a firma dello Studio di progettazione Migliore+Servetto. Il progetto è stato sviluppato attorno ai concetti di partecipazione, multisensorialità e accessibilità, costruendo collegamenti e narrazione a partire dai tre driver del distretto: Food, Music e Arts.



I tre concerti di PianoCity Milano 2025 al Milano Certosa District



Domenica 25 Maggio ore 12.00

Danilo Remo Venturoli

Tenco, la canzone italiana

JAZZ

Cortile de Il Pennellificio, Via Varesina 177



Programma: Luigi Tenco: Quando, Mi sono innamorato di te, Vedrai vedrai, Angela, Lontano lontano, Li vidi tornare, Averti tra le braccia, Ho capito che ti amo, Una vita inutile, Il mio regno, Un giorno dopo l’altro

Fabrizio De André: La ballata dell’eroe



Danilo Venturoli nasce e vive a Milano. Ha studiato Improvvisazione Jazz presso la Scuola Civica di Desio con L. Bonafede. Ha spaziato dal Gospel al Teatro Canzone, dal Jazz alla musica elettronica. Fra i suoi lavori, “Nessuna traccia”, ispirato al diario scritto dal nonno in prigionia, e “Quando Cade Un Quadro”, riduzione da “Novecento” di A. Baricco. Ha partecipato a “Musicheparole” di F. Villa. È autore dello spettacolo teatrale “A lezione di jazz”. Nel 2019 ha pubblicato l’album in piano solo “La casa”. Ha partecipato alle ultime tre edizioni di Piano City Milano dedicando i concerti alla “scuola genovese”, a Lucio Dalla e a Vasco Rossi, rivisitando in chiave jazz i rispettivi repertori.



Domenica 25 Maggio ore 17.00

Laura Fedele

Femminile plurale

POP, ROCK, JAZZ

La Forgiatura, Via Varesina 162



Programma: rivisitazione di alcuni classici della musica pop e rock internazionale, come Suzanne di Leonard Cohen o Lady Jane dei Rolling Stones, in chiave jazz



Laura Fedele è una cantante, pianista, autrice, performer e docente. Ha al suo attivo quattordici album a suo nome, due pubblicazioni didattiche, e un gran numero di concerti in Italia e all’estero.

Ha partecipato a moltissimi festival italiani ed internazionali, tra cui la rassegna “Just like a woman”, nello stesso programma di grandi artisti quali Patty Smith e Dee Dee Bridgewater, ma anche il prestigioso “Jazz and Heritage Festival” di New Orleans e diverse edizioni del “Festival Jazz di Ascona” (CH). Inoltre, ha partecipato al Premio Tenco e ha tenuto un gran numero di concerti in Italia, Svizzera, Germania. Nel 2010 la pianista ha presentato lo spettacolo teatrale “87 Tasti-Storie di vita e canzoni di Tom Waits”, scritto insieme al regista Jacopo Boschini, che la vede sul palco in un’inedita veste di attrice, oltre che cantante e pianista. Dal 2018 è protagonista, nonché autrice, dello spettacolo musicale-teatrale “Sola con un cane: canzoni e dissertazioni tragicomiche sulla solitudine”, che la vede sul palco in assolo (voce, piano e monologhi) insieme al suo amato cane Barney. Lo spettacolo va in scena anche allo Zelig di Milano (Dicembre 2018), dove ottiene un grande successo. Dallo spettacolo nasce anche un libro omonimo, di cui Laura è autrice, edito da La vita felice nel 2022. Nel Dicembre 2020 partecipa al talent su Rai1 The Voice Senior, arrivando in semifinale. Nel corso della sua carriera si è esibita con artisti come Rob Sudduth, Alex Schultz, Scott Hamilton e Scott Barnarth, attuale direttore della Count Basie Orchestra e, tra gli italiani, Giorgio Gaslini, Enrico Intra, Lino Patruno. Ha al suo attivo una lunga carriera didattica, che l’ha portata, dall’87 ad oggi, a collaborare con le migliori scuole di Milano e con il Conservatorio di Como; dal 2006 è docente in canto jazz ai Civici Corsi di Jazz di Milano.



Domenica 25 Maggio, ore 18.00

Fabrizio Grecchi

Beatles Piano Solo

MUSICHE ORIGINALI, ROCK, POP

La Forgiatura, Via Varesina 162

Programma: Yellow Submarine, Obladi obladà, While My Guitar Gently Weeps, Eleanor Rigby, Come Together, Let It Be

Fabrizio Grecchi è un pianista, compositore e produttore. Nonostante abbia anche sperimentato con musiche originali e musica per il teatro, Fabrizio Grecchi si è specializzato sul repertorio dei Beatles, proponendo le musiche della band di Liverpool nella veste del piano solo. Il suo progetto Beatles Piano Solo ha viaggiato in tutto il mondo, portandolo a partecipare per quattro edizioni alla Beatles Week di Liverpool, esibendosi allo storico Cavern Club. Il suo concerto Beatles Piano Solo è stato replicato in tutta Europa e negli USA e le sue attività e concerti dedicati alla famosa band sono supportati e sostenuti dall’associazione Beatlesiani D’Italia e Associati.



Milano Certosa District

Milano Certosa District, situato nella zona nord-ovest della città, è il distretto al centro di un importante progetto di riqualificazione promosso da RealStep, società di sviluppo immobiliare specializzata nella rigenerazione urbana sostenibile di siti ex industriali. A guidare il processo di trasformazione è una visione incentrata sulla persona e, in particolare, sulla qualità della vita di tutti coloro che abitano il distretto o lo frequentano per lavoro o per svago durante la giornata, attraverso il connubio fra sostenibilità, innovazione e benessere collettivo quale motore di rigenerazione delle aree urbane.

L’intervento di sviluppo del Milano Certosa District si propone di preservare la storia e il carattere dell’area promuovendo allo stesso tempo un quartiere vivace, dove suggestivi spazi ex industriali si affiancano a edifici all’avanguardia, tra aree verdi, spazi direzionali, nuovi servizi, esercizi commerciali e attività di ristorazione che prediligono insegne indipendenti e di ricerca, a cui si aggiunge un’ampia programmazione annuale di eventi ad animare il distretto.



Redazione