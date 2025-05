Milano, droga in casa: arrestato un 36enne

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 maggio 2025 – Ieri sera, la Polizia di Stato a Milano, ha arrestato un cittadino egiziano di 36 anni con precedenti, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Villa San Giovanni, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in viale Leoncavallo, il 36enne che si è incontrato con un’altra persona con la quale ha scambiato qualcosa.

Gli agenti hanno seguito l’uomo, il quale, è entrato all’interno della propria abitazione in Via Arquà, dove all’interno i poliziotti hanno rinvenuto 830 grammi di hashish, 5100 euro e 3615 pound egiziani.

Redazione