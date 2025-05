MOBILITÀ, SARDONE: “DOPO AVER RINCARATO DEL 70% I BIGLIETTI, SALA INVITA A USARE I MEZZI PUBBLICI PER NON INQUINARE: VIVE A MILANO O SU MARTE?”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 maggio 2025 – “Il sindaco Sala si lamenta perché a Milano ci sono 49 automobili ogni 100 persone e invita tutti a usare i mezzi pubblici per non inquinare: ma vive a Milano o su Marte? Si è forse dimenticato che con le sue amministrazioni i biglietti del tram e della metropolitana sono passati da 1,50 euro a 2,20, praticamente il 70% in più? Il cortocircuito di Pd e compagni sulle politiche green è imbarazzante: Area C a 7,50 euro, Area B, ztl, strisce blu, zone 30, limiti a 50 all’ora anche su strade ad alto scorrimento sono tutte misure per fare cassa e mettere i bastoni tra le ruote ai milanesi che hanno la colpa di spostarsi in città per lavoro, salute e studio. Altro che sostenibilità ambientale e lotta allo smog! Sala si occupi di sicurezza, visto che ha voluto tenersi la delega, anziché sproloquiare sulla mobilità e la smette di minare la libertà dei cittadini che hanno il sacrosanto diritto a muoversi come vogliono”. Così Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega.

