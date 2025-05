Navigazione Lago di Como: 35 nuove opportunità occupazionali e di professionalizzazione 

(mi-lorenteggio.com) Como, 7 maggio 2025. Sono aperte le candidature per la partecipazione al bando per l’assunzione a tempo determinato di n° 35 “Operatori Generici” presso la Direzione di Esercizio Lago di Como, appartenente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Un’interessante opportunità per tanti giovani di professionalizzarsi all’interno un’azienda solida e virtuosa, con concrete prospettive di crescita.

Domande di partecipazione da presentare entro il 16/05/2025: https://www.navigazionelaghi.it/bandi/

“Il rafforzamento della pianta organica, oggi possibile grazie al supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresenta per Navigazione Laghi uno dei pilastri strategici aziendali sui quali l’ente sta investendo attraverso un lavoro costante” afferma Pietro Marrapodi, Gestore Governativo dell’Ente “potenziare l’organico vuol dire rispondere sempre più alle esigenze di efficientamento del servizio di trasporto pubblico di linea, e nel contempo dare risposte concrete alle istanze territoriali che in questi mesi abbiamo ascoltato e raccolto. Confidiamo in una partecipazione corposa che ci consenta di formare al più presto una graduatoria di candidati ed il loro ingresso in servizio per le attività di addestramento e formazione e la piena operatività già per l’estate”