OLIMPIADI MILANO-CORTINA 2026: REGIONE LOMBARDIA PROTAGONISTA A OSLO

(mi-lorenteggio.com) Oslo, 7 maggio 2025 – La Lombardia si conferma protagonista del percorso verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026. In occasione della tappa norvegese dell’International Roadshow, organizzato dalla Fondazione Milano Cortina 2026 in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, oggi l’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda Barbara Mazzali ha partecipato in rappresentanza del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, portando i saluti istituzionali e ribadendo il ruolo strategico del territorio lombardo all’interno del progetto olimpico.

L’EVENTO – L’evento, ospitato nella prestigiosa sede della Pressen Hus di Oslo, ha visto la partecipazione dell’ambasciatore d’Italia in Norvegia Stefano Nicoletti, del CEO della Fondazione Milano Cortina Andrea Varnier, della campionessa olimpica Manuela Di Centa, della presidente del Comitato Olimpico Norvegese Zaineb Al-Samarai e della sindaca di Oslo Anne Lindboe.

GRANDI EVENTI, VOLANO DI PROMOZIONE TERRITORIALE – Nel suo intervento, l’assessore Mazzali ha sottolineato la visione di Regione Lombardia nei confronti dei grandi eventi come volano di sviluppo e promozione territoriale.

“Sono qui a Oslo in rappresentanza del presidente Attilio Fontana per portare il saluto della Lombardia e ribadire il nostro forte impegno per Milano-Cortina 2026 – ha spiegato Mazzali -. Le Olimpiadi sono per noi molto più di un evento sportivo: sono un’occasione per valorizzare il territorio, raccontare la nostra identità fatta di eccellenze paesaggistiche, culturali e manifatturiere, e costruire un’eredità concreta di sviluppo, inclusione e innovazione per le future generazioni”.

DIALOGO – L’incontro ha anche rappresentato un momento di dialogo con il mondo istituzionale e sportivo norvegese, all’insegna della cooperazione internazionale. “La Lombardia crede nei grandi eventi come strumenti per generare sviluppo e raccontare al mondo la propria identità – ha evidenziato-. Essere qui oggi, in rappresentanza del presidente Fontana, significa rafforzare i legami internazionali in vista di un appuntamento che segnerà la storia del nostro territorio. Milano-Cortina 2026 sarà l’occasione per mostrare il volto autentico della Lombardia: una regione che innova, accoglie e investe nel futuro, con la forza della sua bellezza e del suo saper fare”.

IL CONTRIBUTO DI REGIONE – Infine, l’assessore ha richiamato l’attenzione sul contributo concreto che Regione Lombardia sta offrendo alla macchina organizzativa olimpica.“La Lombardia è al centro del progetto Milano-Cortina 2026 – ha puntualizzato Mazzali – non solo per il valore simbolico e culturale che porta con sé, ma anche per l’impegno concreto che sta mettendo in campo. In rappresentanza del presidente Fontana, oggi a Oslo ribadisco la centralità della nostra Regione, che ha destinato oltre 434 milioni di euro a opere strategiche: infrastrutture ferroviarie, stradali e sportive che rimarranno come eredità tangibile per i cittadini. Le Olimpiadi sono per noi una leva di sviluppo, un’occasione per rafforzare la competitività dei territori e migliorare la qualità della vita delle comunità locali”.

Con oltre 1,5 milioni di spettatori attesi, 3.500 atleti provenienti da 93 Paesi e 22.000 nuovi posti di lavoro stimati, Milano-Cortina 2026 sarà un’occasione unica per mostrare al mondo il volto più dinamico, accogliente e internazionale della Lombardia.

