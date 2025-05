PRESIDENTE FONTANA A EVENTO ‘TROFEI DI MILANO CORTINA 2026 – EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT PER I GIOVANI’: QUI I VERI VALORI OLIMPICI, IL RISPETTO E LA CONDIVISIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 maggio 2025. Una vera festa dello sport, con tanti giovani atleti protagonisti all’Arena civica Gianni Brera a Milano, l’evento al quale ha partecipato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana intervenuto alle finali della 62° edizione dei ‘Trofei di Milano Cortina 2026 – Educazione, Cultura e Sport per i Giovani’.

Le Finalissime delle Fasi Scolastiche, concludono una serie di attività formative articolate in 8 mesi, a cui hanno aderito 50.066 studenti attivi di 95 Scuole Primarie, Secondarie di 1° grado e Secondarie di 2° grado della Lombardia e del Veneto.

Il Progetto è inserito nel Programma Education Gen26 di Fondazione Milano Cortina 2026.

“Sono bellissime giornate – ha commentato il presidente Fontana, perché le gare continueranno fino a venerdì. Tanti ragazzi e studenti che si cimentano in varie discipline e, soprattutto, iniziano ad assaggiare quelli che sono i veri valori dello sport, i veri valori che determinano la condivisione con gli altri atleti, il rispetto degli altri, la capacità di saper vincere e di saper perdere”. “Sono valori che – ha spiegato – poi si porteranno avanti tutta la vita e che oggi devono essere ancora più ricordati in prossimità delle Olimpiadi dell’anno venturo”.

A proposito dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, il governatore ha aggiunto: ”Le Olimpiadi non sono soltanto un evento sportivo, ma qualcosa di più importante. Rappresentano la pace, il dialogo tra i popoli. Sin dall’antichità, per esempio, veniva rispettata la tregua olimpica: questa è la dimostrazione di come lo sport fosse così forte da convincere anche le popolazioni in guerra a sospendere le ostilità”.

Presente alla cerimonia il presidente del Comitato Organizzatore, Prof. Franco Ascani, e il presidente del CONI Lombardia, Marco Riva.

L’iniziativa che promuove i valori dello sport e dell’educazione per i giovani gode del Patronato di Regione Lombardia e, tra gli altri, del Patrocinio di CONI Comitato Regionale Lombardia, Comune di Milano, FIDAL Lombardia e FIDAL Milano.

L’evento, realizzato con la collaborazione di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, ha coinvolto anche Commissione Europea, Rappresentanza di Milano, Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi, Fondazione Invernizzi e Buona Spa Società Benefit, oltre ad aver ricevuto il sostegno di AICS Milanese, FICTS Italia e ICSC – Istituto per il Credito Sportivo e Culturale.