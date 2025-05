RIGENERAZIONE URBANA. OLIMPIADI, IL COMUNE GARANTISCE ALCUNE OPERE VIABILISTICHE NECESSARIE PER L’ACCESSO ALL’ARENA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 maggio 2025 – Per garantire le condizioni di accessibilità all’Arena ‘Pala Italia’ nel corso dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, in conformità con gli impegni assunti da tutti gli enti coinvolti con il Comitato Olimpico Internazionale, sarà il Comune di Milano a farsi carico di realizzare in tempo utile, in via provvisoria, alcune opere necessarie. Si tratta di tratti di strada a ovest dell’Arena, tra via Bonfadini a nord e via Toledo a sud, e di un’area pedonale antistante l’ingresso, denominata Piazzale.

Le opere consistono in sostanza nella posa di pavimentazioni, nella messa a punto di un sistema di raccolta delle acque meteoriche e di recinzioni di tipo New Jersey, oltre alla predisposizione dell’impianto di illuminazione. L’impegno finanziario è pari a circa 7,350 milioni di euro.

I tratti stradali verranno poi realizzati in modo definitivo, a cura dei soggetti privati attuatori, una volta terminato l’evento olimpico e solo in seguito alla chiusura del piano operativo di bonifica dei terreni.

La decisione è stata assunta con una delibera di Giunta, approvata oggi.

Redazione