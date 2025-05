Sabato 10 e domenica 11 maggio, a Milano. Buon compleanno Cascina Cuccagna

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 maggio 2025 – Cascina Cuccagna a Milano festeggia quest’anno il tredicesimo anniversario, un traguardo che segna più di un decennio di rigenerazione urbana, partecipazione attiva, impegno sociale e iniziative culturali.

Per l’occasione sabato 10 e domenica 11 maggio, la “domenica bestiale con edizione del sabato”, promossa da ACCC Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna con il patrocinio del Municipio 4, propone un fine settimana comunitario di eventi gratuiti che uniscono cultura, solidarietà e divertimento.

Ogni giornata di festa prevede attività negli spazi della Cascina, che vanno dagli incontri di socializzazione e culturali ai giochi per famiglie, dai laboratori creativi per bambini agli spettacoli in musica e di burattini.

La festa apre sabato 10 maggio con lo “Swap Party”, dove si possono scambiare abiti e accessori in ottica sostenibile, a cura di Cascina Cuccagna con la collaborazione di Humana People to People Italia e Altroconsumo, organizzazioni già partner dell’appuntamento mensile del “martedì circolare” in Cascina Cuccagna. Sempre sabato, il pubblico può partecipare a un laboratorio di “Apiterapia”, curato da La Mescolanza, per scoprire le proprietà benefiche del miele e delle api.

Nella giornata di festa di domenica 11 maggio non può mancare il “Palo della Cuccagna”: la gara di abilità che vede i partecipanti impegnati a scalare il palo in cerca dei premi, a cura dell’Associazione Gli Acrobati della Cuccagna.

Domenica è un giorno speciale anche per l’estrazione dei premi della “Lotteria Cuccagna”, il cui ricavato è destinato a “Donne, Api, Libertà!”, un progetto che reintegra nel mondo del lavoro due donne in uscita dal carcere attraverso la formazione in apicoltura. Nato dalla collaborazione tra ACCC Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna, Associazione Comunità Il Gabbiano ODV, Associazione Cambalache APS e grazie al contributo dei fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese e al ricavato della Lotteria Cuccagna, il progetto offre formazione tecnica, affidata ad Apicoltura Urbana, e crea nuove opportunità di inclusione sociale e tutela ambientale.

Questo fine settimana è l’ultima occasione per acquistare i biglietti e partecipare all’estrazione dei premi messi a disposizione da aziende, imprese sociali ed esercizi commerciali. La lotteria solidale nasce da una rete di sinergie tra realtà vicine a Cascina Cuccagna, per sensibilità e progettualità condivise, che hanno donato i quaranta premi in palio.

Il weekend prevede inoltre la presentazione di libri con la partecipazione degli autori: “Gina” di Antonella Olivieri, un racconto che esplora temi di rinascita e libertà al femminile negli anni tra le due Guerre (sabato 10 maggio); e “Milano è: città dei quartieri”, una raccolta di storie che celebrano i quartieri e le atmosfere della città, a cura di Gianluca Margheriti, Fiorenza Pistocchi, e Luca Foschi e altri autori (domenica 11 maggio).

Conclude Federica Scaringella, Direttrice di Cascina Cuccagna: «Il compleanno di Cascina Cuccagna è anche quest’anno un’occasione per le realtà culturali e sociali del territorio di animare il palinsesto culturale della città con laboratori, presentazioni di libri e attività ludico-ricreative, confermando la Cascina come luogo di aggregazione, partecipazione e inclusione. Siamo particolarmente orgogliosi di questa terza edizione della lotteria: la partecipazione attiva dei cittadini e la collaborazione di diverse realtà che hanno messo a disposizione premi importanti ci permettono di sostenere un innovativo percorso di formazione in apicoltura urbana per l’inserimento lavorativo di due giovani donne in fase di espiazione di pena. In Cascina Cuccagna, la natura è ancora una volta strumento di crescita personale e inclusione, a dimostrazione che sostenibilità ambientale e sociale sono possibili. Vi invitiamo a partecipare e a sostenere il progetto acquistando i biglietti entro l’11 maggio, giorno dell’estrazione».

La partecipazione alla “domenica bestiale con edizione del sabato”, ogni secondo fine settimana del mese, e a tutti gli eventi del palinsesto culturale gratuito “Quotidiano Cuccagna”, prodotto da ACCC Associazione Concorso Cantiere Cuccagna, è aperta a tutti.

Per consultare il programma completo è possibile visitare cuccagna.org e i canali social.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

Sabato 10 maggio: Swap Party, apiterapia e una storia di coraggio al femminile

Il calendario della giornata di sabato in Cascina Cuccagna propone appuntamenti con al centro lo “Swap Party”, un evento dedicato al consumo consapevole e al riuso creativo di abiti e accessori. Dalle 10:00 alle 13:30, Humana People to People Italia e Altroconsumo, con il progetto Impegnati a Cambiare, accolgono i partecipanti che consegnano i propri capi usati ricevendo in cambio un pass per accedere allo swap del pomeriggio. Sono accettati abiti puliti e in buono stato (esclusa la biancheria intima), scarpe appaiate, accessori, borse e zaini. Durante la mattina è possibile incontrare Francesca Marini, consulente d’immagine e autrice della guida di Altrovestire “Pochi ma buoni”, disponibile per suggerire come costruire un guardaroba essenziale, personale e senza sprechi. Dalle 15:30 alle 18:00, lo “Swap Party” entra nel vivo nello spazio espositivo con gli abiti raccolti: i partecipanti possono scegliere i nuovi capi in base ai token ricevuti. La partecipazione è aperta a tutti, previa registrazione su impegnatiacambiare.org.

Alle 11:00 durante l’incontro “Apiterapia: come le api ci insegnano a curarci”, a cura di Alveario con Alfredo Fachini, si approfondiscono i benefici di propoli, miele, polline e veleno d’ape per rafforzare il sistema immunitario, combattere infezioni e favorire il benessere generale.

Alle 16:30 la presentazione del libro “Gina” di Antonella Olivieri, un romanzo che racconta la vera storia di un’ostetrica milanese tra le due Guerre: una narrazione di emancipazione femminile e resistenza civile.

Domenica 11 maggio: Palo della Cuccagna, estrazione Lotteria Cuccagna, laboratori, spettacoli, musica dal vivo e una riflessione dedicata ai quartieri di Milano

Appuntamento centrale della domenica in Cascina Cuccagna è il tradizionale “Palo della Cuccagna”, antico gioco goliardico che vede i partecipanti sfidarsi nell’arrampicata di un palo unto di grasso per conquistare i premi in cima, a cura di dell’Associazione Gli Acrobati della Cuccagna con la conduzione di Antonella Olivieri. La giornata prende il via dalle ore 12:00 con la versione dedicata ai più piccoli: bambini e ragazzi fino ai 14 anni potranno cimentarsi nella scalata del palo, senza grasso e in sicurezza, grazie a imbragature e personale di assistenza.

Dalle 16:00 parte invece la gara ufficiale riservata ai partecipanti dai 14 anni in su, in squadre da cinque persone e con trenta secondi a disposizione per ogni tentativo. La partecipazione è gratuita, scrivendo a segreteria@cuccagna.org oppure al numero +39 375 547 5786 (WhatsApp).

Alle 17:45 viene presentato il primo premio della “Lotteria Cuccagna”, un viaggio per due alla scoperta dell’aurora boreale alle isole Lofoten in Norvegia, e subito dopo si svolge l’estrazione dei quaranta biglietti vincenti. L’evento rappresenta il cuore della festa di compleanno di Cascina Cuccagna. La Lotteria, alla sua terza edizione, non è solo un’occasione per tentare la fortuna, ma un’importante iniziativa a sostegno dei progetti promossi da ACCC Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna: quest’anno sostiene “Donne, Api e Libertà!”.

Numerose attività per tutte le età completato il programma. Dalle 10:30 alle 12:30 si lavora a maglia insieme con “Fare la maglia in compagnia”, un momento di socialità promosso da Magliando, aperto anche a chi vuole imparare. Dalle 11:00 alle 12:30 “Contakids”, un laboratorio di gioco fisico dedicato a genitori e bambini dai 2 ai 5 anni, a cura di Francesca Camozzi, yoga terapeuta per bambini e coach somatica per genitori.

Sempre alle 11:00 va in scena lo spettacolo di burattini “Meneghino e Brighella consiglieri d’amore”, una commedia dal sapore ottocentesco con amori, intrighi e lieto fine, realizzata dalla Compagnia Burattini Aldrighi.

Nel pomeriggio, dalle 15:00 alle 16:00, spazio allo spettacolo in musica “Il Fiore di Bach”, una fiaba narrata in abiti d’epoca dall’attore Nicola Olivieri, accompagnata dalle musiche di Johann Sebastian Bach eseguite al pianoforte dal Maestro Davide Cucchetti, a cura di MaMu.

Dalle 16:00 alle 17:00 le famiglie partecipano al “Laboratorio Bombe di Semi” proposto da La Mescolanza, per creare piccole esplosioni floreali con argilla e semi. Alla stessa ora, i bambini dai 6 agli 11 anni sperimentano colori e tecnica nel “Laboratorio di acquerello”, condotto da Rosalba Bartolucci.

Dalle 17:00 alle 18:30, il “Laboratorio di illustrazione botanica” di Cecilia Battaini è dedicato agli adulti che vogliono imparare a disegnare dal vero fiori e piante di stagione.

La giornata si conclude alle 19:00 con la presentazione del libro “Milano è: città dei quartieri”, una raccolta di diciannove racconti ispirati ai quartieri di Milano e alle loro trasformazioni, tra storia, memoria e futuro. Alla presentazione partecipano gli autori Gianluca Margheriti, Fiorenza Pistocchi, Luca Foschi e altri.

Per chi desidera fermarsi a cena, l’appuntamento è con la “Tavolata Bestiale”, organizzata dal ristorante Un Posto a Milano: prenotando al 02 5457785 con la parola d’ordine “Tavolata Bestiale”, il vino della casa è offerto dall’oste.

