49° Soap Box Rally: la corsa delle macchine di legno più famosa al mondo lungo le Mura di Bergamo, Patrimonio Unesco

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 8 maggio 2025 – Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della 49° edizione di Soap Box Rally, in programma a Bergamo domenica 11 maggio alle ore 15:00, lungo il Viale delle Mura, in città alta.

Hanno presenziato:

Roberto Gualdi, organizzatore dell’evento per conto di Proloco Bergamo

Marcella Messina, Assessore allo sport del Comune di Bergamo

Mauro Ferrari Presidente Box Rally asd con alcuni membri dell’associazione

Marco Nembrini, Azienda Bergamasca Formazione con una rappresentanza di studenti

Rosaria Cavallaro, Presidente Kiwanis Club Bergamo Orobico onlus che ha sostenuto il progetto di ABF

Per il progetto “Soap Box Heroes”, Enrico Micheli, Project Manager per l’innovazione sociale con Katty Seghezzi della Cooperativa San Martino Progetto Autonomia

Mario Puppi, vincitore edizione 1957 del Soap Box Rally

Roberto Frambrosi, Presidente Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Bergamo

Roberto Marauto, Vicepresidente Croce Bianca di Bergamo

È stato anche proiettato il video saluto del Sottosegretariato di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi.

Ritorna il Soap Box Rally, la corsa delle macchine di legno più antica del mondo, organizzata da Proloco Bergamo con la collaborazione sportiva di ASD Box Rally e la direzione di Roberto Gualdi.

Le soap boxes, costruite secondo uno storico regolamento datato 1955, scenderanno da Città Alta verso Porta Sant’Agostino domenica 11 maggio con inizio gara alle ore 15,00.

L’evento, sostenuto dai partner Nettuno srl e Pedretti Serramenti, gode del patrocinio del Comune e della Provincia di Bergamo e del contributo di Regione Lombardia.

Si ringrazia Over all the limits, l’Associazione culturale Vecchia Bergamo, il Ristorante La Marianna, l’Azienda Bergamasca Formazione.

Per garantire la sicurezza è importante la collaborazione dei nostri volontari: la Croce Bianca di Bergamo, le sezioni di Bergamo e di Ponte San Pietro dell’Associazione Nazionale Carabinieri, l’Unità Operativa Radioemergenze di Bergamo, il Gruppo Emergenza Valle Seriana Protezione Civile ODV e la Polizia Locale di Bergamo.

Le “Soap Boxes”, letteralmente scatole di sapone, sono delle bizzarre macchine che nascono nel 1933 negli USA dall’idea di un commerciante di sapone che seppe coniugare il sogno americano dell’epoca, l’automobile, con la propria attività. L’imprenditore ebbe la felice intuizione di disegnare sulle scatole di sapone, realizzate in legno, le sagome di autovetture immaginarie. Una volta ritagliate e assemblate, con l’aggiunta di parti meccaniche, chiunque avrebbe potuto costruire la propria “auto” personalizzata.

Fu un successo enorme.

Migliaia di mini-bolidi cominciarono a sfrecciare per gli States ovunque ci fosse una strada in pendenza.

La prima corsa più pazza d’America si svolse a Daytona nel 1934 con il titolo di “All American Soap Boxes Derby”. Dal 1934 ad oggi la passione delle Soap Boxes ha fatto il giro del mondo.

A Bergamo arriva nel 1955.

Dopo fasi di alterno successo, dal 2000 il Soap Box Rally viene proposto nella città da Proloco Bergamo con l’intenzione di valorizzare e consolidare un’appassionante tradizione radicatasi nel territorio.

Il Soap Box Rally quest’anno promuove il progetto “Soap Box Heroes”.

Il Design Thinking diventa strumento di inclusione ed espressione nel progetto che vede protagonisti i ragazzi del gruppo Acrobati della Cooperativa San Martino Progetto Autonomia. Presso lo Spazio Tetris di Ranica, giovani con disturbo dello spettro autistico hanno progettato un veicolo Soap Box che parteciperà alla gara dell’11 maggio sulle mura di Città Alta, affrontando la sfida lanciata da Villa Sant’Apollonia di Bergamo (clinica odontoiatrica, di chirurgia plastica e oculistica), partner e sponsor del progetto: comunicare l’importanza della prevenzione orale attraverso un mezzo creativo e coinvolgente.

Guidati da Enrico Micheli, Project Manager per l’innovazione sociale, i ragazzi hanno tradotto le loro percezioni e idee in proposte concrete, superando le barriere comunicative attraverso un percorso strutturato e adattato alle loro specifiche esigenze. Partendo dall’esplorazione sensoriale e concettuale dell’igiene dentale, hanno ideato possibili concept ma soprattutto messaggi da veicolare attraverso la Soap Box. Grazie alla collaborazione con il Comune di Nembro, i ragazzi sono impegnati presso la Casa delle Associazioni nella realizzazione del telaio e nell’allestimento della macchina supportati da Tullio, un volontario che ha partecipato a numerose edizioni del Soap Box Rally. Di fondamentale importanza la presenza degli educatori della Cooperativa San Martino che affiancano i ragazzi durante il percorso così da sostenerli nelle relazioni sociali e nella pianificazione e organizzazione dell’attività.

Questo progetto rivela quanto il Design Thinking, opportunamente modulato, possa diventare un linguaggio universale che permette anche a chi ha modalità espressive diverse di partecipare attivamente alla progettazione del proprio futuro.

I ragazzi non stanno semplicemente costruendo un veicolo, ma stanno scoprendo nuove modalità di comunicazione, potenziando le proprie capacità creative e decisionali, sperimentando il valore del lavoro di squadra.

L’11 maggio, la loro Soap Box non sarà solo un concorrente nella gara, ma un potente simbolo di come creatività e inclusione possano correre insieme, abbattendo stereotipi e dimostrando che, con gli strumenti giusti, ognuno può contribuire all’innovazione sociale.

Parteciperanno alla gara, circa 40 soap box, i cui equipaggi provengono dalla Lombardia, in particolare dalle province di Bergamo e Brescia, tranne un equipaggio che del Piemonte.

Ci saranno 14 equipaggi formati da ragazzi giovani, in rappresentanza di scuole, oratori, centri di aggregazione giovanile e cooperative sociali: 6 soap box nuove sono state costruite all’interno di questi gruppi di giovanili.

5 le donne partecipanti. L’età degli iscritti va dai 14 ai 60 anni.

Faranno da apripista otto tricicli e una soap box monoposto.

Verranno consegnati gli storici trofei lignei tramandati fin dal 1955: ogni vincitore lo trattiene un anno e poi lo riconsegna per la gara dell’anno successivo.

Trofeo Originalità: tiene in considerazione i voti di tre giurie: il pubblico, la “Giuria Creatività” e la “Giuria Tecnica”;

Trofeo Velocità: è ricavato dalla somma dei tempi delle singole manche, salvo eventuali penalità;

Trofeo Creatività: è il risultato del punteggio assegnato dalla “Giuria Creatività” e viene assegnato sabato 10 maggio.

Trofeo Gran Combinata: viene assegnato all’equipaggio che ottiene il minor punteggio nella somma tra le posizioni in classifica delle singole manche di discesa (manche a coppie e manche ad ostacoli), più la posizione in classifica del “Trofeo Originalità” moltiplicata per un coefficiente.

Questo coefficiente varia a seconda del numero di partecipanti alla gara.

Trofeo Pinocchio: dedicato a scuole, oratorie, centri giovanili, e giovani alla loro prima esperienza.

11 equipaggi concorreranno, provenienti dalle seguenti scuole/centri di aggregazione: ABF TRESCORE, ABF SAN GIOVANNI BIANCO, ABF CURNO (due soap box), PATRONATO SAN VINCENZO, ESPERIA, LUSSANA, ORATORIO CHIUDUNO, ORATORIO CAZZANO S.A. – ORATORIO CARLO ACUTIS, COOP. VILLA DI SERIO, GRUPPO ACROBATI – VILLA SANT’APOLLONIA.

In occasione della gara, il Viale delle Mura (da Porta Sant’Agostino a Colle Aperto) verrà chiuso dalle 13,00 alle 20,00 come da ordinanza della polizia locale di Bergamo.

PROGRAMMA

Sabato 10 maggio – Showroom SERRAMENTI PEDRETTI, Via Dalmine,10 | CURNO

ore 11.00: esposizione delle soap boxes e punzonatura

ore 14.30: sfilata e premiazioni trofeo “Creatività”