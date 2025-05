95MILA INGRESSI A TUTTOFOOD MILANO 2025

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 maggio 2025 – Si chiude oggi la prima edizione di TUTTOFOOD organizzata da Fiere di Parma che ha visto riunita la community internazionale del food e ha registrato un numero di visitatori professionali oltre le attese il 25% dei quali provenienti dall’estero.

Milano, 8 maggio 2025 – Chiude oggi con 95.000 presenze (dato aggiornato alle ore 13.00) l’edizione 2025 di TUTTOFOOD MILANO, dopo 4 giorni straordinariamente densi di appuntamenti, incontri, meeting, convegni, educational e tasting che hanno impegnato i visitatori in veri slalom tra i 10 Padiglioni di Rho Milano Fiera e nelle loro agende.

Tutti confermati i 3.000 top buyers internazionali del cibo facenti parte del Buyers Program Fiere di Parma in collaborazione con ICE, a cui si sono aggiunti circa 7.000 rappresentanti di catene distributive e della ristorazione organizzata straniere giunti autonomamente in fiera, che consentono di stimare nel 25% del totale gli ingressi di operatori dall’estero.

In tema di agende, su quelle 2026 circa il 70% delle aziende presenti ha già segnato l’appuntamento con TUTTOFOOD MILANO 2026, che si terrà dall’11 al 14 maggio, spingendosi fino a Cibus 2027 (Parma, 4 -7 maggio).

“Questo straordinario risultato di re-booking ci dà la misura concreta della soddisfazione registrata dagli espositori che non ci stupisce per Cibus, ormai entrata nella business routine degli operatori del food italiani”, commenta Antonio Cellie, Amministratore Delegato di Fiere di Parma, “Abituati al quartiere di Parma ora abbiamo preso confidenza con le dimensioni di quello milanese e stiamo già lavorando al lay-out 2026 per renderlo ancora più leggibile ed efficace. Certamente ci appare molto lusinghiero per questa nostra prima edizione di TUTTOFOOD MILANO che possiamo definire veramente globale”, aggiungendo che si tratta di “un’ulteriore conferma della validità e della forza dell’hub del cibo che stiamo costruendo Parma – Milano – Colonia”.

Spente le luci a Rho Milano Fiera, la macchina organizzativa della manifestazione riparte con un nuovo roadshow internazionale che vedrà il team Parma&Colonia impegnato in incontri di presentazione a operatori e stakeholder dei vari Paesi in occasione delle principali manifestazione fieristiche del food, a partire già dal PLMA di Amsterdam il prossimo 20 e 21 maggio, per continuare con Bangkok nei giorni dei Thaifex (27-31 maggio), New York in occasione del Fancy Food (29 giugno – 1° luglio) e culminare a Colonia durante Anuga (20 e 25 ottobre) con un vero evento di kick off per TUTTOFOOD MILANO 2026 e CIBUS 2027, occasione per celebrare la forza della collaborazione tra Fiere di Parma e Koelnmesse.

Redazione