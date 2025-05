Armato di coltello apina farmacia di via Marzabotto a Buccinasco

Questa mattina attorno alle 10.30 un uomo col volto coperto e armato di un coltello è entrato nella struttura comunale, rubando 1500 euro. Nessun ferito ma tanto spavento. L’Amministrazione comunale: “Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine per individuare il responsabile, anche grazie alle telecamere e alle testimonianze”

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco (8 maggio 2025 – Atteso fuori da un complice in auto, un uomo col volto coperto e armato di un coltello questa mattina, giovedì 8 maggio attorno alle 10.30, si è introdotto nei locali della Farmacia comunale 1 di via Marzabotto intimando la consegna dei soldi in cassa e in cassaforte.

Dopo la consegna di 1500 euro da parte dei farmacisti, il malvivente è corso fuori, fuggendo in auto con il complice.

Si tratta del terzo caso in pochi mesi, a marzo la stessa farmacia di via Marzabotto ha subito un furto nella notte, ad aprile un uomo armato di coltello si è introdotto anche nella Farmacia 2 di via Don Minzoni. E altri episodi sono avvenuti in orario notturno anche in altre farmacie di Buccinasco.

“Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine – dichiara l’Amministrazione comunale – già impegnate nelle indagini. I farmacisti hanno chiamato immediatamente i Carabinieri che hanno a disposizione le immagini delle telecamere e le testimonianze dei presenti. Tutta la vicinanza e la solidarietà dell’Amministrazione al personale della farmacia e ai cittadini presenti al momento della rapina. Per fortuna tutti sono riusciti a uscire senza alcuna aggressione o altra conseguenza, solo tanto spavento”.