Cesano Boscone – Occhiali usati: donali a chi ne ha bisogno

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone (8 maggio 2025) – Hai degli occhiali da vista che non usi più? Non buttarli: possono essere sistemati e dati in regalo a chi non ha la possibilità di comprarli. Ti basta depositarli nei raccoglitori collocati in via Vespucci 5 (uffici comunali), in via Turati 6 (sede della polizia locale) e in via D. Alighieri 47, nei locali della biblioteca in Villa Marazzi, dove il contenitore si è riempito di occhiali nel giro di pochi giorni.

L’iniziativa benefica “Dona i tuoi occhiali” è promossa dall’associazione Lions Club Milano Colonne di San Lorenzo, con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Gli occhiali donati sono presi in carico dai volontari del Lions e portati in un centro specializzato: qui vengono puliti, riparati e classificati a seconda della gradazione, prima di essere distribuiti alle famiglie bisognose.

«L’iniziativa del Lions – sottolinea l’assessora alle politiche sociali Ilaria Ravasi – rappresenta una forma di contrasto alla povertà, garantendo un supporto fondamentale ai cittadini in difficoltà economica. Il progetto solidale, inoltre, regalerà diversi occhiali da lettura, disponibili in varie diottrie, ad associazioni del territorio».

