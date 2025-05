FESTA DELLA MAMMA A PALAZZO LOMBARDIA, DOMENICA BELVEDERE APERTO AL PUBBLICO

IN SETTIMANA TANTE INIZIATIVE PER CELEBRARE LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA FAMIGLIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 maggio 2025 – Domenica 11 maggio 2025, in occasione della ‘Festa della Mamma‘, apertura speciale del 39° piano di Palazzo Lombardia. I visitatori potranno accedere gratuitamente al Belvedere Silvio Berlusconi – dalle ore 10 alle 18 – con prenotazione sul sito della Regione a questo link.

“Anche quest’anno – affermano il presidente della Regione Attilio Fontana e l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini – abbiamo voluto celebrare questa straordinaria figura”. “Le mamme – osservano Fontana e Lucchini – sono il pilastro della nostra società. Il loro impegno, spesso silenzioso, merita rispetto e riconoscenza tutto l’anno, ma in questo giorno speciale vogliamo regalare loro un’esperienza particolare: salire sul ‘tetto’ della Lombardia insieme ai loro cari. Un piccolo modo – concludono – per dire a tutte le mamme, una volta di più: grazie”.

GIOVEDÌ 15 MAGGIO GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA FAMIGLIA – L’iniziativa di domenica 11, anticipa il ricco carnet di eventi in programma per la Giornata internazionale della famiglia, che si celebra giovedì 15 maggio. In questa occasione piazza Città di Lombardia offrirà intrattenimento con giostre, trucca bimbi, stand dedicati ai più piccoli, giochi e una gustosa merenda. L’ingresso è libero, dalle ore 15 alle ore 18.

In cartellone anche un esclusivo spettacolo teatrale, il ‘Magic School Musical’, che andrà in scena all’Auditorium Testori. Ingresso gratuito dalle ore 17 alle 18 con registrazione obbligatoria attraverso il sito di Regione Lombardia a questo link.