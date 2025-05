Fondazione Ragghianti: a Milano la presentazione del libro su 40 anni di Mostre

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 maggio 2025 – Martedì 20 maggio alle ore 17:30 la Fondazione Ragghianti, in collaborazione con l’Associazione Amici di Brera e dei Musei Milanesi, presenterà il volume “Un laboratorio permanente di studio. La Fondazione Ragghianti attraverso le sue mostre 1981-2024” nella Sala Bassetti del prestigioso Palazzo di Brera a Milano. Un’occasione imperdibile per scoprire la storia di una delle realtà culturali più dinamiche e influenti in Italia, che ha segnato l’evoluzione della museologia contemporanea.

Il volume, scritto da Giorgia Gastaldon e arricchito da un saggio dell’architetto Fabrizio F.V. Arrigoni e dall’introduzione di Alberto Fontana e Paolo Bolpagni, è pubblicato dalle Edizioni Fondazione Ragghianti Studi sull’arte, e ripercorre le vicende della Fondazione attraverso le mostre che ha organizzato in oltre quattro decenni di attività, dalle sue origini fino al 2024. Una vera e propria immersione negli sviluppi artistici e museologici che hanno trasformato Lucca in un punto di riferimento per la cultura contemporanea.

All’incontro, dopo il benvenuto iniziale di Carlo Orsi, presidente dell’Associazione Amici di Brera, interverranno Elena Pontiggia, storica dell’arte, Alberto Fontana, presidente della Fondazione Ragghianti, e Paolo Bolpagni, direttore della Fondazione Ragghianti. Sarà presente anche l’autrice, Giorgia Gastaldon.

Redazione