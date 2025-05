Gestione differenziata e sostenibile dei prati nella Reggia di Monza

(mi-lorenteggio.com) Monza, 8 maggio 2025 – La grande affluenza di visitatori registrata durante le ultime Festività e nei ponti di Primavera ha messo in luce agli occhi di turisti e fruitori dell’area verde le scelte di gestione differenziata e sostenibile che il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza adotta nei 3.000.000 mq di superficie occupata da prati verdi.

3.000.000 mq di prato . I prati presenti all’interno del compendio, al pari degli altri ambienti, svolgono un’importante funzione ecosistemica: rivestono un importante ruolo nella termoregolazione, nella riduzione delle sostanze inquinanti presenti nell’aria che respiriamo, nella protezione dall’erosione del suolo, nel controllo delle acque meteoriche e anche nella costituzione di habitat naturali.

Lo sfalcio nel Parco: un percorso di filiera. I prati del Parco sono sottoposti a regolare sfalcio, cui provvede per la quasi totalità delle superfici l’Azienda Agricola Colosio, che ha sede nella Cascina Mulino San Giorgio. Una volta tagliata, l’erba viene lasciata essiccare, prima di essere utilizzata come fieno per l’alimentazione degli animali. Questa filiera corta termina con lo yogurt biologico venduto nel distributore automatico posto presso la cascina stessa.

Per le aree prative il momento del taglio è scelto in modo attento, considerando la qualità delle erbe: occorre evitare sia un intervento troppo precoce, sia uno tardivo, per evitare sprechi e avere un foraggio di buona qualità.

In ogni caso all’interno del Parco sono presenti grandi zone sfalciate a rotazione, dunque pienamente fruibili, in particolare nelle aree Ippodromo, Cascina del Sole, Saint George, Cascina Pariana.

Lo sfalcio nei Giardini Reali: come funziona . Allo sfalcio dei prati nei Giardini Reali provvede direttamente il Consorzio: in questo caso il taglio programmato è più frequente poiché prevale l’esigenza di garantire spazi maggiormente destinati alla fruizione. Tuttavia è confermato il rispetto di modalità di cura capaci di contenere il calpestio e il compattamento, anche al fine di conservare la comunità vegetale e la sua biodiversità.

Le scelte tecniche relative agli sfalci, dunque, sono guidate dalla volontà di assicurare una gestione differenziata, sostenibile e virtuosa dei prati, in termini sia economici, sia ambientali. «Nel compendio della Reggia di Monza – spiega il Direttore Generale Bartolomeo Corsini –ivisitatori possono ancora osservare prati che sono ben diversi da quelli normalmente presenti in un parco pubblico urbano e rivivere quel piacere un po’ perduto di vivere a contatto con la natura, pur restando in città. L’abitudine di tagliare ovunque l’erba con alta frequenza finisce col banalizzare e sterilizzare l’ambiente. Viceversa, in un panorama più ricco dal punto di vista vegetale è possibile osservare habitat differenti, ancora in gradi di ospitare numerose specie di animali, vegetali e fungine».