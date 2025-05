Giornata della Sostenibilità: domenica 18 maggio al Parco di Monza

(mi-lorenteggio.com) Monza, 8 maggio 2025 – “Pianta un’idea, raccogli il futuro”, è con questo slogan che torna al parco di Monza domenica 18 maggio, con un ricco programma, la Giornata della Sostenibilità, nel più ampio contesto della Giornata del Verde Pulito promossa dalla Regione Lombardia.

L’iniziativa, che vede la partecipazione del Comune di Monza e delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) monzesi, rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione e partecipazione civica dedicata alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione del verde pubblico.

Il programma

La giornata si svilupperà con un programma articolato all’interno del Parco di Monza, con attività dedicate alla cittadinanza e momenti formativi pensati per grandi e piccoli.

Si inizierà alle ore 9.30 con l’accoglienza dei partecipanti presso l’area di parcheggio dietro al “Bar Cavriga”, seguita dai saluti istituzionali.

A partire dalle ore 10.30 si terranno attività di sensibilizzazione ambientale, tra cui la pulizia dei giardini della Villa Reale e una dimostrazione pratica a cura delle GEV su come piantare un albero.

Nel pomeriggio, dalle 13 alle 15, si svolgeranno poi i laboratori educativi dedicati alla raccolta differenziata e, a seguire, una passeggiata guidata per esplorare la biodiversità del Parco di Monza, con approfondimenti su flora e fauna locali.

La giornata si concluderà alle ore 16:30 con un momento di ringraziamento rivolto a tutti i partecipanti e volontari.

Lungo l’arco di tutta la giornata, dalle 7.30 alle 19.30, GEV e Volontari di altre associazioni presidieranno gli ingressi dei giardini della Villa Reale e distribuiranno volantini contenenti il decalogo dei comportamenti che devono tenere i visitatori.

La call fotografica

In occasione dell’iniziativa, il Comune di Monza parteciperà alla “call fotografica” promossa da Regione Lombardia, che premierà gli scatti più votati dal pubblico attraverso un form online che verrà indicato sulla pagina istituzionale della Regione.

I Comuni vincitori avranno l’opportunità di presentare e promuovere le proprie realtà territoriali, raccontare idee progettuali, scambiare tra loro iniziative ed esperienze, in un evento dedicato per il quale verrà messa a disposizione una delle sale di Palazzo Lombardia a Milano.

Le foto andranno inviate entro il 9 giugno, mentre le votazioni tramite form online si terranno tra il 18 giugno e il 2 luglio.

Per ulteriori informazioni sulla Giornata del Verde Pulito, sul contest fotografico e sui riconoscimenti aggiuntivi è possibile visitare la pagina

“La giornata della Sostenibilità – osserva l’Assessore alla Sicurezza – rappresenta, per tutti i monzesi e per chiunque voglia fare visita al Parco di Monza, una preziosa occasione per approfondire la conoscenza del patrimonio naturalistico cittadino con la guida delle Guardie Ecologiche Volontarie, quotidianamente impegnate nel formare una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura, la biodiversità e il territorio”.