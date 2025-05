In occasione della Milano Civil Week, domenica 11 maggio BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, Mars e AniCura dedicheranno una giornata rapporto tra le persone e i loro cani

Domenica 11 maggio BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, Mars e AniCura dedicano una giornata di attività al rapporto tra persone e cani, con Dog Human Fitness, passeggiate educative e consigli dedicati al benessere e alla salute degli amici a quattro zampe e rispetto delle regole di convivenza negli spazi pubblici.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 maggio 2025 – In occasione della Milano Civil Week, Marse AniCura danno vita a un’iniziativa speciale all’interno della cornice verde della Biblioteca degli Alberi di Milano, uno dei parchi pubblici del Comune di Milano più iconici della città. Domenica 11 maggio, dalle 10.00 alle 17.30 BAM accoglierà all’interno del suo programma culturale una giornata dedicata al benessere e alla relazione persone-animali, con attività gratuite pensate per rafforzare il legame tra persone e cani, promuovendo al tempo stesso uno stile di vita attivo e consapevole e rispettoso degli spazi pubblici. La presenza dei veterinari AniCura, che saranno presenti per offrire consigli personalizzati ai pet parent, mentre Mars distribuirà materiali informativi e campioni omaggio Pedigree® Dentastix™, sarà importante per sensibilizzare sull’importanza dell’igiene orale nei cani come parte fondamentale della loro salute complessiva.

Ad animare la giornata sarà l’iniziativa di Dog Human Fitness, il primo programma in Italia che coniuga benessere fisico e mentale per cani e umani. Pensata per chi non vuole rinunciare al proprio allenamento e allo stesso tempo desidera condividere un momento di qualità con il proprio compagno a quattro zampe, Dog Human Fitness è un’attività che unisce camminata ed esercizio fisico nel verde pubblico, promuovendo il movimento quotidiano della coppia e rafforzando al contempo la relazione e la gestione educativa del pet. Ideato per adulti, bambini e cani di ogni taglia, il momento sarà guidato dal dog trainer Bruno Ferrari, esperto nella relazione uomo-cane, che accompagnerà i partecipanti in sessioni dinamiche e immersive. Durante la giornata, inoltre, si terrà anche la Passeggiata Educativa, un’occasione per camminare insieme nel parco e imparare a leggere il comportamento del proprio pet, comprenderne i bisogni e migliorare la gestione del guinzaglio e delle interazioni in contesto urbano.

“In Mars Pet Nutrition ci impegniamo ogni giorno nella creazione di un mondo migliore per i nostri amici a quattro zampe, che arricchiscono profondamente le nostre vite con impatti positivi diretti sul nostro benessere. Per questo motivo, occasioni come la giornata organizzata in collaborazione con BAM e AniCura ci permettono di valorizzare il potenziale degli spazi pubblici, rendendoli luoghi di connessione per tutta la comunità, umana e animale” – ha dichiarato Sara Giordano, Marketing and Category Director di Mars Pet Nutrition – “Da sempre promuoviamo iniziative che rendano le città più accoglienti e inclusive per i nostri amici animali, come testimonia il programma Better Cities For Pets, con cui Mars sostiene le città nell’adozione di politiche e pratiche urbane pet-friendly, promuovendo spazi pubblici accessibili, servizi dedicati e una convivenza virtuosa.”

“In AniCura crediamo che prendersi cura degli animali significhi anche promuovere una cultura del benessere condiviso, in cui salute, relazione e prevenzione giocano un ruolo fondamentale.” – ha dichiarato Gemma Zubiani, Head of Marketing and Corporate Affairs di AniCura – “Essere presenti in un contesto come quello della Biblioteca degli Alberi insieme a Mars ci permette di portare la medicina veterinaria fuori dalle cliniche, creando occasioni di incontro e sensibilizzazione per tutti i pet parents. I nostri veterinari sono felici di offrire supporto e consigli utili per aiutare ogni animale a vivere una vita sana e felice, contribuendo così a costruire, insieme, un mondo migliore per gli animali.”

***

Programma dell’attività

Domenica 11 maggio, BAM – Biblioteca degli Alberi Milano | ritrovo presso Fondazione Riccardo Catella

10:00 – 11:00 Dog Human Fitness

11:30 – 12:30 Educational Walk

15:00 – 16:00 Dog Human Fitness

16:30 – 17:30 Educational Walk