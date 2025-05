MILANO DIGITAL WEEK 2025: AL VIA LA CALL FOR PROPOSAL

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 maggio 2025 – Apre la Call for Proposal per l’ottava edizione della Milano Digital Week 2025, quest’anno in programma dal 1 al 5 ottobre. Chiunque potrà candidare il proprio progetto direttamente sul sito della manifestazione, compilando il form presente online. La call sarà aperta fino al 15 settembre con l’obiettivo di coinvolgere imprese, istituzioni, enti del terzo settore e privati sui temi chiave dell’evoluzione digitale.

“Tutte le intelligenze della città” è il titolo scelto quest’anno dagli organizzatori assieme al Comune di Milano per ripensare il concetto di intelligenza stessa, nel tentativo di comprendere quale sia la sua origine e immaginare oggi un nuovo scenario in cui esistono nuove forme oltre all’intelletto umano, tra cui la città stessa, con le quali imparare a relazionarsi grazie a connessioni innovative trainate dalla tecnologia dirompente dell’Intelligenza Artificiale.

La Milano Digital Week 2025 approfondirà, dunque, il tema dell’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale e dell’interazione tra l’uomo, le macchine e le altre intelligenze della città, con l’obiettivo di sfruttare realmente la tecnologia per migliorare la qualità della vita e del lavoro.

Cinque giorni non stop di incontri, workshop, eventi e conferenze per costruire un dialogo tra imprese, istituzioni e cittadini sui principali temi che interessano la digitalizzazione, muovendosi su sei track tematici: Digitale per le imprese (dagli scenari futuri ai tools), Cittadinanza digitale (dalla salute al welfare), Smart City (dalla sostenibilità alla mobilità), Tecnologie (cybersecurity, cloud, datacenter, devops, AI, ecc.), Cultura, arte e sport (dalla digital art al mondo gaming), Formazione e lavoro (dalle nuove professioni al reskilling). Tra le novità, infatti, ci sarà il track tematico dedicato all’approccio del digitale applicato al mondo sportivo, in occasione delle future Olimpiadi invernali Milano – Cortina 2026.

Luogo di incontro e connettore tra cittadini e imprese durante le giornate della manifestazione sarà MEET – Digital Culture Center, a cui è stato affidato il ruolo di HUB centrale dell’edizione 2025. Primo Centro Internazionale per l’Arte e la Cultura digitale in Italia, nel cuore di Porta Venezia, che ospiterà un palinsesto variegato nato dalla collaborazione tra TIG, MEET e il Comune di Milano. Al MEET si affiancheranno poi i Knowledge Hub, spazi diffusi sulla città di Milano che si focalizzeranno su temi specifici dedicati all’edizione 2025.

Il sito della Milano Digital Week torna, inoltre, con una veste rinnovata: già oggi consente di rivivere gli eventi della precedente edizione e di esplorare le nuove sezioni dedicate a news e aggiornamenti sull’edizione 2025 in arrivo.

La Milano Digital Week si conferma, dunque, un progetto editoriale continuativo grazie alla piattaforma digitale, progettata, sviluppata e gestita dal Gruppo TIG. La piattaforma, infatti, svolgerà il ruolo di repository degli eventi e dei materiali prodotti nei giorni della manifestazione, ospitando lo streaming in diretta degli eventi dal 1 al 5 ottobre. Un vero e proprio hub digitale che permetterà di creare continuità tra il passato e futuro, raccogliendo e valorizzando i contenuti delle diverse edizioni.

“L’Intelligenza Artificiale non è più una prospettiva futura: è già parte integrante della nostra quotidianità, del nostro modo di vivere, lavorare e comunicare – afferma Pietro Cerretani, CEO di TIG Events – È una tecnologia pervasiva, che sta ridisegnando in profondità la società e le sue dinamiche, spesso in modo silenzioso ma radicale. Per questo, con l’edizione 2025 e il tema “Tutte le intelligenze della città”, vogliamo aprire uno spazio pubblico di confronto, in cui cittadini, imprese, istituzioni e realtà del terzo settore possano condividere in modo sinergico visioni, esperienze e scenari futuri. La Milano Digital Week diventa così un laboratorio collettivo, dove leggere e orientare il cambiamento, mettendo al centro l’evoluzione dell’intelligenza – non solo artificiale – che attraversa le nostre città”.

“Con la call for proposal il Comune di Milano rinnova a tutta la cittadinanza e a tutte le componenti del tessuto metropolitano l’invito – ha dichiarato Layla Pavone, coordinatrice del Board per l’Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano – ad essere protagoniste della Milano Digital Week. Al centro della manifestazione resta la persona, con le sue visioni, proposte, competenze e relazioni che, anche quest’anno, potranno animare e orientare la riflessione sull’impatto sempre più pervasivo dell’innovazione nella vita di ciascuno. Con il contributo di tutti, rinnoviamo la vocazione di inclusività della rassegna milanese dedicata al digitale, proiettandola in tutti i campi, dalla formazione al welfare allo sport, attraversati dalle rapide trasformazioni della città di oggi”.

Link: https://www.milanodigitalweek.com/home