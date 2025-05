(mi-lorenteggio.com) Monza, 8 maggio 2025 – Sabato 10 maggio riparte Monza Fast Future, il Festival della Sostenibilità organizzato dal Comune di Monza e dall’Associazione Pro Monza insieme a Epickonomia e con il patrocinio di ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

La giornata inaugurale. Dalle 10.30 fino alle 18, in piazza Roma e Largo IV Novembre, è in programma l’evento di apertura del Festival con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza su alcuni dei temi che riguardano il futuro della città. Saranno presenti varie realtà che operano nell’ambito della tutela ambientale, della transizione, della formazione, del mondo imprenditoriale, della mobilità e, in generale, a più livelli nella società per promuovere il cambiamento in ottica green.

Un festival che coinvolge e informa. La terza edizione dell’evento, dopo i positivi riscontri ottenuti nei due anni precedenti, propone un calendario caratterizzato da diverse iniziative che si svilupperanno nel corso dell’anno, fino a novembre, con vari focus sulla Sostenibilità e la Transizione ecologica in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 ‘net zero’. La visione del Festival rimane quella di essere motore di coinvolgimento e fonte di riflessione per il pubblico, in particolare dei più giovani, e un incubatore di idee, a partire dalle scuole, per contribuire a rendere Monza un esempio virtuoso di città sostenibile. Quest’anno particolare attenzione sarà posta proprio nel rapporto con alcuni istituti superiori cittadini per dare vita ad un progetto sulle fonti energetiche rinnovabili e alternative che vede la fattiva collaborazione con il Politecnico di Milano. Grazie alla presenza di BCC Carate Brianza, un importante focus economico verrà rivolto ai temi riferiti al bilancio di sostenibilità delle aziende.

Gli appuntamenti di ottobre e novembre. Il 17 e 18 ottobre, nelle sale e sul palco del Teatro Binario 7, si terranno panel e workshop da quest’anno aperti anche al pubblico, per consentire dialoghi tra aziende, scuole, istituzioni, professionisti ed esperti. In programma anche meeting organizzati in collaborazione con i partner della manifestazione. Il 18 novembre, infine, il festival chiuderà con Fast Future Excellence, momento di restituzione e sintesi degli eventi 2025 che farà anche da vetrina a ciò che aziende nazionali e locali hanno fatto, stanno facendo e faranno in tema di Sostenibilità: un’occasione di storytelling delle eccellenze.

Lo sguardo al futuro. “Viviamo insieme il nostro futuro” è il claim scelto per Monza Fast Future2025: al talk introduttivo in piazza Roma parteciperanno i rappresentanti di Pro Monza, di ASVIS e dell’Amministrazione Comunale, a partire dal Sindaco, con gli Assessori all’Energia, all’Ambiente e Cultura e alla Mobilità.

Saranno presenti anche Ruggero Redaelli, presidente della BCC di Carate Brianza, che da quest’anno sostiene la manifestazione; Enrico Boerci, presidente di Brianzacque; Annamaria Di Ruscio, vicepresidente del gruppo ACinque. Tra i sostenitori dell’iniziativa anche Toyota City Motors e G.Villa Monza dealer del Gruppo InterGea, che rappresenteranno il settore automotive con le nuove proposte per una mobilità sempre più sostenibile.

Sono previsti inoltre interventi di alcuni docenti del Politecnico di Milano e di alcune scuole di Monza, tra cui l’ITI Hensemberger, IIS Mosè Bianchi, e Liceo Scientifico Frisi, che parteciperanno al progetto “Energia, Ambiente e Salute”.

Nell’area espositiva saranno presenti anche spazi di animazione e laboratori dedicati ai più piccoli e alle famiglie gestiti da Demetra Onlus e Humana People to People Italia onlus. Nel pomeriggio è prevista la visita degli ospiti di una coop locale che si occupa dell’inclusione di adulti con disabilità. Sarà attivo anche un track food con produzioni alimentari a km0.

“Questa terza edizione – afferma l’Assessore al Marketing territoriale e all’Energia – dedicata al mondo delle aziende ma anche al grande pubblico sarà un’occasione preziosa per diffondere conoscenza e consapevolezza sui temi della transizione energetica, della sostenibilità ambientale e riguardo a tutte le possibili forme d’impegno d’ambito ecologico che possono essere intraprese da realtà pubbliche e private. Tutto questo si svolgerà inoltre in contesti di enorme pregio, dalle piazze centrali della città al Teatro Binario 7 fino alla Villa Reale”.

Il Presidente e AD di BrianzAcque, Enrico Boerci, sottolinea: “Come BrianzAcque, crediamo che la sostenibilità non sia solo una direzione, ma un impegno quotidiano per costruire un territorio più innovativo e attento alle risorse. Il futuro della Brianza passa anche da qui: dall’acqua, dalla tecnologia e dalla visione condivisa di un ambiente più resiliente e sano per le generazioni che verranno”.

“Pilastri fondamentali dell’operato di Acinque sono la transizione energetica e l’economia circolare perché la sostenibilità è un valore che ci accompagna nelle piccole e grandi scelte di ogni giorno, dalla costruzione di un sistema di smart working avanzato per i nostri collaboratori alla promozione sui territori di Comunità energetiche rinnovabili e mobilità elettrica – ha commentato Annamaria Di Ruscio, vicepresidente del Gruppo Acinque – Non solo costruire oggi, ma anche seminare il valore della sostenibilità per il domani. Acinque lo fa da anni attraverso il Progetto Scuole, favorendo l’incontro di bambini e ragazzi con i suoi professionisti. Risulta quindi naturale per la nostra azienda esserci per sostenere Monza Fast Future, iniziativa ambiziosa e di valore che opera per sensibilizzare tutta la cittadinanza su temi come mobilità, energia, città 2.0 e ambiente”.

“Siamo orgogliosi di sostenere questa nuova edizione del Monza Fast Future, un evento che parla direttamente al territorio e al futuro, con attenzione ai giovani. La nostra Banca, da sempre vicina alle comunità in cui opera – e Monza ne fa ovviamente parte – crede nell’importanza di promuovere la sostenibilità attraverso servizi dedicati alle imprese e mettendosi in dialogo con istituzioni e cittadini. Sostenere manifestazioni come questa significa investire nei valori della collaborazione e dell’innovazione, compresa una visione più green delle nostre azioni, cardini fondamentali della nostra identità di Banca di comunità.”, commenta Ruggero Redaelli, presidente BCC Carate Brianza.

